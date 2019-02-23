運動雲

> >

HBL／丁冠皓致勝一擊氣走松山　能仁男子組首進4強

ETtoday運動雲

▲▼ 丁冠皓 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲丁冠皓（中）。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽，能仁家商23日晚間面對衛冕軍松山高中，克服最多12分落後，並在終場前6秒丁冠皓投進致勝三分球，84比83收下第5勝晉級4強，並至預賽起拉出一波開季13連勝。

能仁最多落後到12分，尤其守不住松山當家控球林勵，被他一人拿30分，不過勝利關鍵也與林勵有關，倒數23秒三分線外對丁冠皓犯規，丁冠皓三罰皆中，追到81比83，能仁隨即對林勵犯規。

請繼續往下閱讀...

結果林勵兩罰落空，丁冠皓倒數6秒在弧頂拿到球出手命中，松山又出現失誤，馬建豪拉手犯規，球權回到能仁手上，時間只剩2秒多，讓能仁繼複賽後，本屆第二度讓松山吞下敗仗。

能仁教頭林正明表示，會落後是因為球員在上半場一開始總是無法鞏固籃板，專注力不夠，經過提醒後，才會開始想樣追分。

「松山罰球還蠻準的，這樣説有點事後諸葛，但的確覺得後面可能罰球會出狀況，丁冠皓那連續6分對我們確實很關鍵。」林正明説，確定晉級後，要開始針對內線做強化。

丁冠皓與林彥廷都砍下22分，丁冠皓表示，獲得三罰時，原本球要給王翊帆，但他被防住，自己一拿到球林勵就起跳，「第一罰還比較緊張，進了之後就好多了！」

「之後那球（致勝三分球）本來要給錦瑋，但錦瑋被鎖住，我就拉出去，想說機會來了就出手！」丁冠皓笑說，這是生涯最激動的一次關鍵球，希望能仁8強可以全勝晉級，連勝斷了也沒關係，反正晉級4強就好。

關鍵字： HBL能仁家商松山高中丁冠皓
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

熱門新聞

沖繩現場／王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒有全壘打？

杜拜女網賽／謝淑薇直落二詹家姐妹進決賽　爽奪詹謝大戰3連勝

曲球別揮棒！喬丹打職棒趣事多　捕手為他偷打暗號

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！敲出深遠三壘安打

雷納德關鍵抄截迪羅臣　林書豪砍11分助暴龍7連勝

沖繩現場／被王柏融敲安打　廣島洋投：對他沒感覺

讀者回應

﻿

最新新聞

1高苑雖贏田本玉身體又出狀況

2能仁先進4強　高苑晉級路佔優勢

3丁冠皓致勝球　率能仁進4強

4鎖死金酒得分點　台啤重返龍頭

5林勝傑、李大浩互轟　統一和樂天

熱門新聞

1王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒全壘打？

2杜拜女網賽謝淑薇直落二詹家姐妹

3喬丹打職棒　爆捕手為他偷打暗號

4王柏融不畏廣島洋投！敲三壘安打

5雷納德關鍵抄截　暴龍強取7連勝

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366