HBL／丁冠皓致勝一擊氣走松山　能仁男子組首進4強

▲丁冠皓（中）。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）



記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL男甲級8強賽，能仁家商23日晚間面對衛冕軍松山高中，克服最多12分落後，並在終場前6秒丁冠皓投進致勝三分球，84比83收下第5勝晉級4強，並至預賽起拉出一波開季13連勝。

能仁最多落後到12分，尤其守不住松山當家控球林勵，被他一人拿30分，不過勝利關鍵也與林勵有關，倒數23秒三分線外對丁冠皓犯規，丁冠皓三罰皆中，追到81比83，能仁隨即對林勵犯規。

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結果林勵兩罰落空，丁冠皓倒數6秒在弧頂拿到球出手命中，松山又出現失誤，馬建豪拉手犯規，球權回到能仁手上，時間只剩2秒多，讓能仁繼複賽後，本屆第二度讓松山吞下敗仗。

能仁教頭林正明表示，會落後是因為球員在上半場一開始總是無法鞏固籃板，專注力不夠，經過提醒後，才會開始想樣追分。

「松山罰球還蠻準的，這樣説有點事後諸葛，但的確覺得後面可能罰球會出狀況，丁冠皓那連續6分對我們確實很關鍵。」林正明説，確定晉級後，要開始針對內線做強化。

丁冠皓與林彥廷都砍下22分，丁冠皓表示，獲得三罰時，原本球要給王翊帆，但他被防住，自己一拿到球林勵就起跳，「第一罰還比較緊張，進了之後就好多了！」

「之後那球（致勝三分球）本來要給錦瑋，但錦瑋被鎖住，我就拉出去，想說機會來了就出手！」丁冠皓笑說，這是生涯最激動的一次關鍵球，希望能仁8強可以全勝晉級，連勝斷了也沒關係，反正晉級4強就好。