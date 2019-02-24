「小亨利」加入印地安人　簽小聯盟約盼東山再起

▲印地安人以小聯盟合約簽下前紅襪球員拉米瑞茲。(圖／達志影像／美聯社)

記者陳瑞浩／綜合報導

「小亨利」拉米瑞茲（Hanley Ramirez）去年球季遭紅襪以戰力不符釋出，23日確定與印第安人簽下小聯盟合約尋求東山再起機會，預計由擔任一壘手與指定打擊位置出發。

拉米瑞茲曾為2006年國聯新人王，更有2次銀棒獎與3次明星賽資歷，他在2015年以4年8800萬美元風光加盟紅襪，但再2017年的打擊三圍由前一年的.286/.361/.505/下降為.242/.320/.429，去年在出賽44場僅繳出.254/.313/.395的低迷表現下，紅襪於5月以戰力不服將他釋出。

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儘管紅襪總教練柯拉（Alex Cora）認為他還能打，但拉米瑞茲遭釋出後仍沒有球隊對他青睞，他於去年10月傳出在老家多明尼加自主訓練，今年2月23日才確定以小聯盟合約加入印地安人。

《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）認為印地安人是為了在林德（Francisco Lindor）受傷後增加保險牌。也有美媒認為印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）過去也為紅襪體系出身，兩人會有一定程度的了解，因此促使印地安人與拉米瑞茲簽約。