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不放手直到哈波到手！　費城人老闆抱必勝決心

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▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人有望簽下哈波，雙方深入談約。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

為了簽下球星哈波（Bryce Harper），費城人老闆密德爾頓（John Middleton）直接搭著私人飛機前往他的老家「賭城」拉斯維加斯。根據《USA Today》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）報導，雙方有了深入的談判，在完成簽約之前，密德頓不會離開。

自去年休賽季開始，費城人就一直積極網羅哈波，而老闆密德爾頓不只一次透過媒體放話，即便花大錢簽球星是一件「愚蠢」的事情，但他仍願意為了冠軍而簽下哈波，願意捧上10年3億美元以上超級合約。

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資深記者海曼（Jon Heyman）透露，費城人老闆這次是獨自前往，球隊高層和總管都未隨行，直接與經紀人波拉斯（Scott Boras）和哈波談話。奈騰格爾指出，費城人老闆抱著一定要到手的決心，不願在沒有談定合約的情況下離開賭城，

據了解，這已經是費城人第三度與哈波陣營當面會談，雖然目前雙方還未完成合約協議，但已經有了深入的討論。《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）先前則指出，哈波與費城人簽約關係已經到了三壘階段，即將回到本壘完成簽約。

哈波陣營近期拒絕數張3億美元報價，巨人被認為是費城人最大的競爭者，但球團傾向提出「高薪短約」，與哈波想要的長約有落差，而國民和白襪都退出爭奪，至於教士也提出了報價，但外傳哈波將費城人列為首選。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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