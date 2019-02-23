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小熊投手戰力完備　美專欄作家：曾仁和搶25人名單有難度

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▲▼曾仁和。（圖／達志影像／美聯社）

▲曾仁和將為小熊投熱身賽開幕戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

芝加哥小熊投手曾仁和將在熱身賽開幕戰先發，小熊專欄作家布拉澤克（Nicholas D. Blazek）也撰文提到曾仁和，認為他雖然獲得總教練麥登（Joe Maddon）的欽點，但是小熊本季不管先發還是後援輪值人手都滿了，想卡進25人名單有不小的難度。

布拉澤克在《fansided》撰文，曾仁和分別在2014、2017賽季獲得小聯盟年度最佳投手，不過上賽季面臨生涯最低潮的一年，在3A先發26場，2勝15敗，防禦率6.27各項數據都是生涯低點。

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布拉澤克認為暫且不講曾仁和在去年生涯低潮期的表現，他過去在小聯盟是有壓制能力的，但現在最主要的問題應該是小熊在先發輪替不缺人的情況下，牛棚戰力又已經備有各式武器，很難讓曾仁和得到發揮空間。

不過曾仁和也才24歲，布拉澤克便拿哈格蒂（Luke Hagerty）來當做例子，這名在即將邁入38歲的老將，生涯還沒有上過大聯盟，在2008年就沒有小聯盟合約的他，相隔11年再獲小聯盟合約，這種努力不懈的精神也成為今年芝加哥最勵志的故事。

曾仁和將在將在25日早上4點代表小熊先發出征釀酒人，迎來小熊今年熱身賽首戰。

▼曾仁和新賽季拚進25人名單。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼曾仁和。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB小熊曾仁和熱身賽
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