高中木聯／飆12K完封勝　南英莊昕諺畢業後將選秀

▲高中木聯，南英莊昕諺。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，南英派出王牌投手莊昕諺演出青棒生涯第一場完封勝，率隊以3比0擊敗東石，目前高三的莊昕諺已經決定高中畢業後要挑戰職棒。

莊昕諺完投9局，用117球，其中有67顆好球，被敲5支安打，只有1次四壞保送，投出12K，無失分，南英總教練何信賢說，「能投多少算多少，他本來就是很能吃局數的投手，控球很穩定，直球之外，還能搭配滑球。」

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南英第4棒高聖恩火力相挺，4局下簡子寬二壘安打並推進上三壘後，張繼龍高飛犧牲打破蛋得分，之後高聖恩掃出中外野深遠飛球，一口氣跑回本壘，形成場內全壘打再下一城，接著8局下他又敲出三壘安打，再靠隊友推進跑回分數，此戰高聖恩貢獻2支長打。南英取得2連勝，再一勝晉級8強。

有了火力援護，莊昕諺順利達成完封勝，最快球速144公里，均速維持140公里，而且他在今年木棒聯賽，目前出賽5戰累計26.2局，僅失3分責失，共32K，累計3勝1敗。

莊昕諺高中畢業後有意願參加中職選秀，「身邊的人都說，高中畢業去選有機會，學長也都鼓勵我，家人也支持我。」總教練何信賢則說，「他球速和控球都不錯，進職棒要多練一些球種，才能跟人家競爭。」