高中木聯／隊長選再見保送　嘉中延長賽逆轉善化

▲高中木聯，嘉中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，嘉中與善化狹路相逢，隊長黃士禕9局下敲回追平分，延長10局下更選到保送，助嘉中以7比6逆轉勝。

嘉中第二階段與善化也抽到同組，嘉中以3比2獲勝，第三階段再度同組23日交手，嘉中原以0比1落後，3局下黃士禕、許柏薪連續安打追平為1比1，4局下靠善化守備亂流攻佔得點圈，黃士禕再敲二壘安打，反以3比1超前。

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善化則把握5局上李俊廷、陳懷恩、曾勤、蕭承佑安打串聯攻下3分逆轉，一路落後的嘉中，直到9局換上一年級代打柳駿凱，安打建功也帶起嘉中反攻契機，靠短打推進上二壘後，黃士禕掃出中外野安打帶回追平分，許柏薪也敲安打，但致勝分被觸殺在本壘前，以4比4進入延長賽，善化10局上攻下2分，但後援投手找不到準心，嘉中靠短打形成滿壘後，梁頌恩選到保送擠回1分，三壘手失誤再追平，之後黃士禕選到再見保送，以1分差險勝。

嘉中總教練蔡士偉表示，我們常常贏1分，球員抗壓性就會提升，我有告訴球員，9局有機會，不要放棄，延長賽時壓力在對方那邊，要他們等球，不要急著揮棒。他坦言，中心棒次打擊有落差，但還是要相信球員，9局下沒有做強迫取分戰術，相信第4棒，可惜打成飛球跑者遭到觸殺。

嘉中目前取得2連勝，24日對決南英商工，蔡士偉說，「大家想得應該都一樣，要拼3連勝進8強。」嘉義高中自93學年度改制木棒組聯賽之後，未前進8強，最佳戰績是101學年度12強止步。

▲高中木聯，嘉中黃士禕選到再見保送。（圖／記者楊舒帆攝）