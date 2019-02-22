運動雲

> >

SBL／道森個性強勢改找B戴維斯搭配桑尼　裕隆新春開紅盤

ETtoday運動雲

▲▼ B.戴維斯（Bryan Davis）裕隆首秀。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／桃園報導

裕隆春節之前無預警換掉道森（Eric Dawson），找來有3季SBL經驗的32歲老將B.戴維斯（Bryan Davis）睽違2年回到台灣。B.戴維斯表示他回來的目標就是要幫裕隆拿下更多勝，雖然22日桃園體育館面對璞園的比賽僅有8分進帳，但仍幫助球隊84比79終止二連敗。

「很高興能夠回來，」B.戴維斯說道，「我這次回來焦點並不是在我身上而是裕隆，是我要設法幫裕隆拿下更多的勝利、前進總冠軍。」

裕隆執行教練李啟億表示，換掉道森（Eric Dawson）一部分是因為隊形考量，一部分則是因為不希望兩個強勢的洋將在一起合作導致不愉快，而B.戴維斯在這方面比較能跟桑尼（Sani Sakakini）配合。

請繼續往下閱讀...

B.戴維斯在第12季效力金酒，該季總得分856分至今仍是聯盟歷史紀錄，包辦賽季得分、抄截雙冠王，之後第13、14季分別效力達欣與台啤。不過為台啤出戰期間，因踩到地貼滑倒傷到腳跟腱報銷，被迫暫別台灣，2018年轉戰隸屬於ABL的馬來西亞猛龍。

B.戴維斯離開馬來西亞之後，曾到ABL寶島夢想家、台銀測試但未獲留用，在這次來台之前於墨西哥次級聯盟打滾。裕隆春節前戰術考量無預警釋出道森，下半季決定找B.戴維斯助拳搭配背傷調養回歸的桑尼，B.戴維斯效力4支不同的SBL球隊，追平李恩（Liam McMorrow）的紀錄。

裕隆雖然首節就攻下28分的高分，但僅6分落後的璞園次節反倒1分超前讓比賽陷入僵局。比賽最後3分鐘1分微幅領先的裕隆，靠著呂政儒連砍5分、林力仁關鍵禁區突破甩開對手，加上璞園三分球追分不斷失手，陳堅恩倒數4秒終於飆進，但也為時已晚，讓裕隆拿下開春首勝終止二連敗。

桑尼攻下全場最高31分，並外帶9籃板、5助攻、3抄截，呂政儒24分進帳，林力仁挹注11分，B.戴維斯全場7投4中，貢獻8分、8籃板。璞園方面，凱爾（Kyle Meyer）斬獲21分、11籃板，強森（Orlando Johnson）15分、10籃板，李啟瑋11分。

對於B.戴維斯裕隆首秀，李啟億評價「尚可」，畢竟兩位洋將都在上週末才到台灣還有時差問題，B.戴維斯防守方面還可以，不過仍希望他接下來能夠在體能方面加強。

關鍵字： 裕隆道森B戴維斯SBL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

ㄊㄉ→跳蛋爆笑注音猜字大賽 認真沉思卻秒歪變「色色der事」

熱門新聞

暴龍剩餘場次全聯盟最輕鬆　有利林書豪創佳績拚季後賽

中職／統一獅Yuri轉隊LamiGirls？　桃猿：春訓前公布

味全龍組隊準備挑新秀　平鎮再產首輪大物

「穎迷」丹麥名將看好山口茜全英奪冠：戴資穎需破大賽魔咒

日職／王柏融熱身賽打擊率6成15　羅德、西武警戒視線

沖繩春訓／大王打擊太狂　日媒：別太樂觀

讀者回應

﻿

最新新聞

1杜拜女網賽謝淑薇奮戰3盤止步4強

2道森難搞　裕隆找回B戴維斯助拳

3陳順詳：每一次受傷都有退休念頭

4日本跑壘積極　陳重羽無奈沒打擊

5沒贏西武仍收穫　蘇泰安滿意平穩

熱門新聞

1暴龍剩場輕鬆有利林書豪備季後賽

2統一獅啦啦隊Yuri轉隊LamiGirls？

3味全龍準備選秀　平鎮產首輪大物

4丹麥名將看好山口茜全英賽奪冠

5王柏融太火燙　羅德、西武警戒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366