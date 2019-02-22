SBL／道森個性強勢改找B戴維斯搭配桑尼　裕隆新春開紅盤

記者潘泓鈺／桃園報導

裕隆春節之前無預警換掉道森（Eric Dawson），找來有3季SBL經驗的32歲老將B.戴維斯（Bryan Davis）睽違2年回到台灣。B.戴維斯表示他回來的目標就是要幫裕隆拿下更多勝，雖然22日桃園體育館面對璞園的比賽僅有8分進帳，但仍幫助球隊84比79終止二連敗。

「很高興能夠回來，」B.戴維斯說道，「我這次回來焦點並不是在我身上而是裕隆，是我要設法幫裕隆拿下更多的勝利、前進總冠軍。」

裕隆執行教練李啟億表示，換掉道森（Eric Dawson）一部分是因為隊形考量，一部分則是因為不希望兩個強勢的洋將在一起合作導致不愉快，而B.戴維斯在這方面比較能跟桑尼（Sani Sakakini）配合。

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B.戴維斯在第12季效力金酒，該季總得分856分至今仍是聯盟歷史紀錄，包辦賽季得分、抄截雙冠王，之後第13、14季分別效力達欣與台啤。不過為台啤出戰期間，因踩到地貼滑倒傷到腳跟腱報銷，被迫暫別台灣，2018年轉戰隸屬於ABL的馬來西亞猛龍。

B.戴維斯離開馬來西亞之後，曾到ABL寶島夢想家、台銀測試但未獲留用，在這次來台之前於墨西哥次級聯盟打滾。裕隆春節前戰術考量無預警釋出道森，下半季決定找B.戴維斯助拳搭配背傷調養回歸的桑尼，B.戴維斯效力4支不同的SBL球隊，追平李恩（Liam McMorrow）的紀錄。

裕隆雖然首節就攻下28分的高分，但僅6分落後的璞園次節反倒1分超前讓比賽陷入僵局。比賽最後3分鐘1分微幅領先的裕隆，靠著呂政儒連砍5分、林力仁關鍵禁區突破甩開對手，加上璞園三分球追分不斷失手，陳堅恩倒數4秒終於飆進，但也為時已晚，讓裕隆拿下開春首勝終止二連敗。

桑尼攻下全場最高31分，並外帶9籃板、5助攻、3抄截，呂政儒24分進帳，林力仁挹注11分，B.戴維斯全場7投4中，貢獻8分、8籃板。璞園方面，凱爾（Kyle Meyer）斬獲21分、11籃板，強森（Orlando Johnson）15分、10籃板，李啟瑋11分。

對於B.戴維斯裕隆首秀，李啟億評價「尚可」，畢竟兩位洋將都在上週末才到台灣還有時差問題，B.戴維斯防守方面還可以，不過仍希望他接下來能夠在體能方面加強。