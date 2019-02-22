迪羅臣23日首度返暴龍　比喻為前女友雙方開心最重要

▲馬刺迪羅臣（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

馬刺後衛迪羅臣（DeMar DeRozan）季前遭效力9年的暴龍隊交易至馬刺，23日他將首度以馬刺球員身份重返暴龍主場，他也在賽前表示離開暴龍不會遺憾，就好像已經分手的女友一樣，雙方若能開心就是最重要的事。

根據暴龍隊記者勒溫伯（Josh Lewenberg）報導，馬刺迪羅臣在首度重回暴龍主場賽前針對與前東家的關係表示，「我並不對暴龍會有任何遺憾。這就好像被女友拋棄一樣，就算她不希望我回去，仍不代表我就不愛她。但時間可以沖淡很多事情，雖然不一定會回到原狀，但我現在很好，也向前看了。」

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迪羅臣在本季多次表示當時他被暴龍交易時非常震驚，甚至呆坐車內2個小時，對好友羅瑞（Kyle Lowry）的感情也相當不捨；暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）針對此交易也曾表示，「這筆交易很艱難，若是交易迪羅臣是錯的，那是我唯一做錯的事。」

▲雷納德（左）與迪羅臣（右）於季前互換東家。（圖／CFP）

尤基利當時交易迪羅臣時就表示，他將會在迪羅臣重返暴龍主場時做出全力致敬他，「他是在效力暴龍期間是暴龍最偉大的球員，只要我在暴龍的一天，我將盡全力在他重返暴龍時做他做出最高敬意。」

迪羅臣將於23日早上8時出戰暴龍，目前暴龍已奪下6連勝，馬刺則在明星賽前才剛擊敗灰熊終止4連敗，迪羅臣對此回歸也相當期待，他表示，「這可能是人生中最直得紀念的一刻，這是自己過去經歷的一切，一定會非常有趣。」迪羅臣本季效力馬刺場均可繳出21.4分、6.1籃板、6.1助攻、1抄截，其中籃板與助攻都是生涯新高。