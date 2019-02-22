柯瑞狂飆10記三分　勇士2分差逆轉氣走國王　

▲柯瑞轟下36分帶隊逆轉國王。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

金州勇士22日主場迎戰同組對手沙加緬度國王，兩隊本季前3度交手都由勇士以5分差內獲勝，國王最多握有雙位數領先，無奈在「咖哩」柯瑞（Stephen Curry）狂飆10記三分轟36分帶領勇士以125比123逆轉擊退國王。

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▲國王本季都以些微差距不敵勇士。（圖／CFP）



柯瑞一開賽就迅速熱機，先是獨拿8分為球隊取得21比15的領先，不過國王主控福克斯（De'Aaron Fox）也馬上給予反擊連拿6分扳平比數，杜蘭特（Kevin Durant）加入戰局連拿6分、柯瑞也投進首節第3顆三分擴大領先，節末國王費瑞爾（Yogi Ferrell）獲得罰球機會並把握住，首節結束勇士以35比30領先5分。

次節新秀巴格利（Marvin Bagley III）獨拿7分，外加布魯爾（Corey Brewer）、波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）火力貢獻，國王打出一波15比4的開局，反倒以6分領先勇士，隨後雙方各拿分，巴格利再度3分打得逞，中鋒考利斯坦（Willie-Cauley Stein）切入要到犯規在罰球線上2罰1中後國王領先來到全場最多的11分，此時柯瑞跳了出來，用2顆三分帶領球隊要回10分，國王巴恩斯（Harrison Barnes）、波格丹維奇接連要到分數，不過節末柯瑞與伊古達拉（Andre Iguodala）上演精彩的空接扣籃，半場結束國王以62比60超前對手。

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第三節開始國王連拿6分拉開領先優勢，但是此時勇士三分大軍開砲，湯普森（Klay Thompson）、柯瑞、卡森斯（DeMarcus Cousins）接連投進外線將比分追近至1分差，不過此時卡森斯被吹判惡意犯規送巴恩斯上罰球線要到2分，福克斯也接續得分國王連下8分，杜蘭特開火連拿5分結束第三節，勇士依舊以89比91落後2分。

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決勝節卡森斯先是連拿6分帶隊反超，國王也有效得分不讓勇士走遠，此時格林（Draymond Green）罕見的連續命中2記外線，但布魯爾跟巴格利也分別還以顏色率隊連拿8分再要回領先，咖哩小子連續砍進2顆三分外加勇士大軍輪流得分拉出一波12比4小高潮取得領先，離終場1分10秒時勇士領先6分不過希爾德連砍2記三分再加上勇士罰球不進，時間剩下10.3秒國王落後2分不過握有球員，希爾德主掌最後一擊失利，終場勇士以125比123氣走國王本季橫掃對手。

勇士柯瑞攻下36分、7助攻、6籃板，包括投進10顆三分外線；杜蘭特挹注28分、9籃板、4助攻外帶7次阻攻；國王菜鳥巴格利板凳出發攻下全隊最高的28分以及14籃板。

▼巴格利砍28分仍無力幫球隊戰勝勇士。（圖／CFP）

