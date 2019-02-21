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請考慮女友家長謝政鵬要媒體別報了！　真的沒必要一直講

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▲▼謝政鵬。（圖／翻攝自索菲亞男網賽粉絲專頁）

▲謝政鵬。（圖／翻攝自索菲亞男網賽粉絲專頁）

記者林育正／台北-馬賽採訪報導

網球國手謝政鵬的女友張恒綿19日發生車禍身亡，謝政鵬人在法國馬賽比賽，他先堅持完成本周在馬賽的賽程，他親自回覆記者採訪表示，沒有什麼好說的，可不可以盡量不要報導了。我朋友說已經報導的很誇張了，這樣對我女朋友爸媽...你覺得他們會怎麼想？」

「拜託事情過去就過去了。真的沒有必要一直把東西拿出來講，這樣人家家裡怎麼想？」

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謝政鵬和印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungat)在21日晚間，將繼續在ATP250等級的馬賽男網賽奮戰，力拼4強資格。下週他並沒有安排賽程，可能在馬賽比賽結束後回台，但他目前不確定三月原訂參加的珠海、深圳、張家港挑戰賽是否如期出賽。

不過他仍依舊謹守頂尖選手的氣魄，留在法國參戰ATP250的馬賽男網賽，也發文弔唁女友，「我知道我棄權你會不開心。」謝政鵬在Instagram上發文：「對不起我沒有即時回去，我知道你也希望我留下來。事發到現在沒有休息閉上眼的瞬間眼淚就流下來。我真的很痛...我知道我棄權你會不開心，但我真的好想回去真的好累。」字裡行間看出平時在場上霸氣十足的謝政鵬，對於女友的思念和真情流露。

謝政鵬IG深夜再發文，「我棄權妳會不開心，但我真的好想回去」。（圖／翻攝自當事人IG）

謝政鵬IG深夜再發文，「我棄權妳會不開心，但我真的好想回去」。（圖／翻攝自當事人IG）

關鍵字： 謝政鵬
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