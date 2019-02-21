中職／任中傑隔15年重返職棒　擔任味全職棒籌備處顧問

▲中職秘書長馮勝賢與味全龍資深顧問任中傑。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

味全龍加盟中職加快作業速度，成立職業棒球籌備處，並且聘請前味全龍領隊任中傑擔任資深顧問，並在21日由任中傑帶領下親自拜會中職，這是任中傑在隔了15年再重返職棒。

頂新宣告要以味全龍加盟中華職棒，21日由發言人歐陽劭瑋及資深顧問任中傑，一起到中職與秘書長馮勝賢、副秘書長王惠民及許彥輝開會。

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歐陽劭瑋表示，三董魏應充感謝各界對味全龍加盟的關心，大家都很關心職棒第5隊進度。

他表示，頂新日前積極成立職業棒球籌備處，一成立後，魏應充馬上親自邀請味全龍前領隊任中傑擔任資深顧問，借重他豐富經驗加速籌組進度。

歐陽劭瑋表示，魏應充對於團隊有非常多要求與責成，今天（21日）在任中傑帶領下第一次到聯盟禮禮性拜會，敲定魏應充與會長吳志揚近期見面時間，當面表達味全龍加盟決心，開弓沒有回頭箭。

會後歐陽劭瑋說明，魏應充在年少時半夜起來，抱著黑白電視機看威廉波特少棒轉播，深信台灣有打世界級棒球的血液及DNA，台灣以棒球為執志的孩子們，都有在台灣持續挑戰台灣最高殿堂，讓社會棒球發熱發光。

任中傑是味全龍1999年解散時領隊，曾帶領味全龍拿下3連霸，之後轉任興農牛領隊，在2004年10月離開興農牛，15年後再度重返職棒。

▲味全龍資深顧問任中傑。（圖／記者歐建智攝）