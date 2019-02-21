運動雲

> >

中職／任中傑隔15年重返職棒　擔任味全職棒籌備處顧問

ETtoday運動雲

▲中職秘書長馮勝賢與味全龍資深顧問任中傑。（圖／記者歐建智攝）

▲中職秘書長馮勝賢與味全龍資深顧問任中傑。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

味全龍加盟中職加快作業速度，成立職業棒球籌備處，並且聘請前味全龍領隊任中傑擔任資深顧問，並在21日由任中傑帶領下親自拜會中職，這是任中傑在隔了15年再重返職棒。

頂新宣告要以味全龍加盟中華職棒，21日由發言人歐陽劭瑋及資深顧問任中傑，一起到中職與秘書長馮勝賢、副秘書長王惠民及許彥輝開會。

請繼續往下閱讀...

歐陽劭瑋表示，三董魏應充感謝各界對味全龍加盟的關心，大家都很關心職棒第5隊進度。

他表示，頂新日前積極成立職業棒球籌備處，一成立後，魏應充馬上親自邀請味全龍前領隊任中傑擔任資深顧問，借重他豐富經驗加速籌組進度。

歐陽劭瑋表示，魏應充對於團隊有非常多要求與責成，今天（21日）在任中傑帶領下第一次到聯盟禮禮性拜會，敲定魏應充與會長吳志揚近期見面時間，當面表達味全龍加盟決心，開弓沒有回頭箭。

會後歐陽劭瑋說明，魏應充在年少時半夜起來，抱著黑白電視機看威廉波特少棒轉播，深信台灣有打世界級棒球的血液及DNA，台灣以棒球為執志的孩子們，都有在台灣持續挑戰台灣最高殿堂，讓社會棒球發熱發光。

任中傑是味全龍1999年解散時領隊，曾帶領味全龍拿下3連霸，之後轉任興農牛領隊，在2004年10月離開興農牛，15年後再度重返職棒。

▲味全龍資深顧問任中傑。（圖／記者歐建智攝）

▲味全龍資深顧問任中傑。（圖／記者歐建智攝）

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門新聞

林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」　暴龍下半季首戰對決馬刺

中職／味全龍重返職棒　領隊與總教練3月底出爐

林書豪列心中4巨頭姚明影響最深　自嘲老了無法灌籃

曾仁和扛小熊熱身賽首戰先發　總教練麥登恭喜投開幕戰

日職／王柏融高打擊率　西武主砲也期待

中職／味全龍重回職棒新進展　聯盟與頂新正式見面協商

讀者回應

﻿

最新新聞

1女排亞錦賽名單中華、泰國同C組

2球迷注意了！　彭政閔引退各地最終戰

3味全龍新總教練　具龍隊資歷是條件

4球星印象深　蔗總：打電動選西武

5廖任磊連飆3K　5局統一3：8西武

熱門新聞

1林書豪首搭羅瑞讚「非常無私」

2味全龍重返中職　領隊與總教練3月底出爐

3林書豪列心中4巨頭姚明影響最深

4曾仁和扛熱身賽首戰先發　麥登恭喜他

5王柏融高打擊率　西武主砲也期待

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

「少了右腳陪，左腳會努力走下去」　連體嬰忠仁告別式...弟：我很想你

第二胎藏腹中2周忍住不跟老公說 等他生日打開禮物盒驚見「2條線」

黃嘉千、小戽斗、喜翔《老大人》正式預告
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366