HBL／普門、南山、永仁3連勝　4強機會濃厚

▲衛冕軍普門3連勝。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

107學年度HBL女甲級8強賽，結束20日賽程後，呈現普門高中、永仁高中與南山高中三強鼎立局面，均為3連勝，如此一來，其他球隊演變成亂集團，搶可能是唯一1張的4強門票。

普門、永仁以及南山，為上屆4強班底，衛冕軍普門20日以71比68逆轉滬江高中，永仁以70比61擊敗北一女中，南山78比49輕取苗栗高商，3隊呈現3連勝。

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本屆女子組複賽，局勢相當明顯，永仁、普門與南山戰力皆優於各隊，較令人意外的是滬江，有不少身材出色的前場球員，但本屆跌跌撞撞，8強更連續兩場被逆轉，還傷了雙塔。

苗商被看好有機會搶搭4強末班車，在與永仁、南山以及普門實力段落差的情況下，面對其他球隊都沒有輸的本錢。

進入換血期的淡水商工，傷了高一內線主力郭虹廷後，戰力再度受影響，20日被東泰高中逼到延長賽，靠著得分主力王玥媞包辦全隊在OT賽的7分帶領下，79比77險勝，保住晉級ㄧ現希望。

如此一來，當20日賽程結束後，淡商、苗商、北一女都是1勝2敗，形成3隊互咬，3連敗的滬江與東泰都是3連敗，基本上退出競爭行列。

▲HBL女子組8強排名。（圖／翻攝自HBL官網）