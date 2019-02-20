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中華小將林子嚴閃耀香港馬術大師賽　奪青少年雙料亞軍

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▲中華馬術小將林子嚴。（圖／星予公關）

▲中華馬術小將林子嚴。（圖／星予公關提供）

體育中心／綜合報導

一年一度的五星級馬術盛事「浪琴表香港馬術大師賽」，2月17日在亞洲國際博覽館圓滿落幕，共迎來32名世界頂級高級騎手和5名頂級亞洲青少年選手參加，中華14歲小將林子嚴不負眾望，在16日進行的「香港賽馬會亞洲青少年挑戰賽」及17日的「香港賽馬會亞洲青少年大獎賽」中分別抱得亞軍寶座，為中華隊進帳二面獎牌。

在兩個項目參賽選手中，林子嚴年紀最小，本次也是他的首次海外大賽，心情非常緊張，他在控制馬匹時特別小心而失了速度，在爭奪冠亞、軍時，雖然與對手都通過了全部障礙，卻在時間上以不到一秒之差被罰分，錯失冠軍寶座，非常可惜。

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▲中華馬術小將林子嚴。（圖／星予公關）

▲中華馬術小將林子嚴。（圖／星予公關提供）

而奧運選手汪亦岫所參加的1.45米和1.5米的「浪琴表速度挑戰賽」更是活動的高潮，身經百戰的她，不僅要克服障礙的高度，還展現為了搶時間驚人的過彎技巧，讓觀眾們看得情緒沸騰驚呼連連，汪亦岫雖未得名次，但她表示，「能和這麼多世界級騎手同場享受馬匹速度和力量非常過癮，也很很高興看到這項運動在亞洲發展如此之多。」

身為加油團兼幕後支持者的林子嚴父親說，「很感謝香港馬術協會和中華馬術協會給予機會，真的是大開眼界。不管是在技術和與其他騎手交流經驗後，子嚴都收穫學習很多，未來也會針對自己的缺失調整訓練方式，繼續往國際舞台精進。」

本次最高級別1.6米的「浪琴表香港馬術大師賽」由2017年世錦賽團體金牌得主—愛爾蘭騎手Denis Lynch，以兩回合0罰分完美擊敗群雄，捧走132,000美金的冠軍獎金。

▲中華馬術小將林子嚴。（圖／星予公關）

▲中華馬術小將林子嚴(後排左1)。（圖／星予公關提供）

關鍵字： 浪琴表香港馬術大師賽馬術林子嚴
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