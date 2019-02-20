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雙獅賽／日職訓練風氣轉變　許銘傑：不像以前傳統

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▲2019統一獅隊雙獅交流賽許銘傑。（圖／統一球團提供）
▲2019統一獅隊雙獅交流賽許銘傑。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／日本高知報導

西武獅隊二軍投手教練許銘傑19日探班統一7-ELEVEn獅隊，對於近年來日式訓練的轉變，許銘傑認為慢慢在改變之中。

14年日本職棒球員生涯，許銘傑2016年擔任中信兄弟一軍投手教練，2017年轉任日職西武獅隊二軍投手教練至今，豐富的日本職棒經歷，去年協助郭俊麟順利重返一軍。

談到這2年在西武擔任二軍投手教練，許銘傑表示，現在日本職棒在投手訓練上也慢慢開始改變，不像是以前這麼傳統，但有好有壞，東方人需要相當的體力，因為肌肉、骨骼與西方人不一樣，如同今年球隊中好幾個投手選擇增胖，其實自己蠻反對，因為肌肉一下子沒辦法負荷。

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對於這幾年日本職棒的轉變，許銘傑表示，練習觀念稍稍不同，現在的教練都有去美國接觸訓練方法，以前都是跑步多、練習多，現在重量訓練比較多，好比以前早期都是一個禮拜做一次重量，現在幾乎每天都要做重量，但練的部位不一樣，體能方面自己不去碰，一切交給體能教練，自己就是在技術部門，針對選手不足的去補強，現在日職各隊大多往這個方向，但還是有球隊總教練屬於比較傳統式，還是堅持體能這一塊要走傳統，例如軟銀就是蠻堅持傳統，2016年在中信兄弟推派下到軟銀學習，看到這種狀況也是蠻驚訝。

許銘傑表示，傳統訓練是需要，但可以綜合新式的，包括練習幾天要休息，不能一直衝，選手也會累，例如中職春訓比較長，有時候容易一下子就受傷，西武不是那麼傳統的球隊，會融合意見去改變，其實長期以來很多人對於美式訓練有誤解，雖然美式訓練在團體訓練時間沒那麼長，但個人練習時間很長，如果有去看就知道，相對美職選手投資自己蠻多，人家會強不是沒有道理。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅日職許銘傑西武獅棒球
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