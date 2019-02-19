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雙獅賽／羨慕室內訓練場　蔗總：在日本當選手是享受

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▲日本高知春野綜合運動公園室內運動場門口。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園室內運動場。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／日本高知報導

統一7-ELEVEn獅隊備戰雙獅交流賽，19日由於高知地區下雨，獅隊移至室內練習場訓練，看到日本的室內訓練場，統一總教練黃甘霖表示，有種不想回去的感覺，希望台灣也能有這種規格的室內練習場。

▲日本高知春野綜合運動公園室內運動場。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園室內運動場。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園室內運動場。（圖／記者陳立勳攝） 

黃甘霖表示，日本選手比較細膩，同時要求態度，這是本次來到日本要學習的地方，這幾年都有參加交流賽，今天進來室內訓練場，發現台灣沒有這種規格的室內練習場，每次來到好場地都覺得很興奮，有種不想回去的感覺，在日本當選手是一大享受，對於選手與教練來說，希望台灣有像這種規格的室內練習場，對台灣棒球有幫助。

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▲日本高知春野綜合運動公園室內運動場。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園室內運動場。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園室內運動場。（圖／記者陳立勳攝）

高知春野綜合運動公園室內體育館鋪設人工草皮，春訓期間給西武獅隊二軍使用，室外可以牛棚練投、打擊練習、以及內野守備練習，黃甘霖表示，先前到軟銀的訓練場地，一個人用發球機就以打擊練習，因為打者不須要撿球，可以一直打，所以軟銀每年戰績都很好。

▲日本高知春野綜合運動公園室內運動場。（圖／記者陳立勳攝）
▲日本高知春野綜合運動公園室內運動場。（圖／記者陳立勳攝） 

黃甘霖表示，買嘉儀、蘇智傑、郭阜林預計放在中心打者，由於這邊天氣比較冷，所以屆時要多熱身，希望明天不要下雨，感謝球團這趟帶球隊來比賽，球隊蠻年輕，對於往後會有進步，這2場就是想辦法打出感動的比賽。


▲統一獅隊室內備戰雙獅交流賽。（影／記者陳立勳攝） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅
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