日職／王柏融春訓高水準　許銘傑：出乎我意料



▲王柏融。（圖／取自火腿官方臉書）

記者陳立勳／日本高知報導

王柏融成功旅外發展，春訓至今表現不俗，前Lamigo桃猿隊友許銘傑表示，目前為止王柏融的表現出乎意料。

過往擁有多年日本職棒經驗，看到王柏融在春訓熱身賽表現不差，目前在日本職棒西武獅隊擔任二軍投手教練的許銘傑表示，很好耶，目前來看出乎我意料，從美國移訓到回到日本春訓，表現出來是相當高水準，原本想說會陷入一些低潮，因為日本投手都是抓住弱點就會一直攻擊，但王柏融反應蠻快的，知道自己弱點去調整。

許銘傑表示，如果習慣投手的話，王柏融應該會打得不錯，日本投手就是準，如何瞭解配球模式與習性，以他這麼聰明，選球也很好，在日本會有很好的發展，印象中王柏融之前內角球比較差，不過上禮拜那支全壘卻是內角球。

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許銘傑表示，王柏融有天分，也蠻努力的，當確定要來日本發展，王柏融也有傳訊息請教日職的問題，告訴王柏融不用想太多，至於如何跟日本人相處，許銘傑分享自身當年剛來日本也是自閉了半年，也是慢慢適應，凡事多靠自己一點，不過既然火腿給王柏融高規格待遇，旁邊有翻譯，其實也不用怕，王柏融是聰明人不用擔心，相信很快就能適應。



▲許銘傑。（圖／記者陳立勳攝）