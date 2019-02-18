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中職／統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

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▲2019統一雙獅交流賽出發。（圖／記者陳立勳攝）
▲2019統一雙獅交流賽出發。（圖／記者陳立勳攝） 

記者陳立勳／大阪機場報導

統一7-ELEVEn獅隊18日在總教練黃甘霖領軍下，從高雄小港機場出發，全隊抵達日本，準備前往日本高知，備戰20、21日與日本職棒西武獅隊首次雙獅交流賽。

統一獅隊今年慶祝30週年，同時與西武交流邁向第4年，攜手西武獅進行2場交流賽，今日在獅隊總教練黃甘霖率領教練團與26名球員，加上行政人員，一行約60多人起個大早，搭乘長榮航空上午7點05分班機飛往日本大阪機場，接著轉乘巴士前進高知當地飯店。

▲統一獅赴日交流賽扺達大阪機場。（圖／統一獅球提供）

統一獅赴日交流賽扺達大阪機場。（圖／統一獅球團提供）

黃甘霖表示，這趟大老遠從台南到高知，來就是要贏球，不是去友誼賽，同時驗收春訓成效，相信選手已經準備好要比賽，西武可能派出一軍陣容，能贏就盡量贏，如果可以贏球，對於球員的心理層面更進步，反之輸球也沒關係，但要知道對方細節好在哪裡，得到更多經驗，輸球要有輸球的收穫。

雖然到達日本之後，要轉約5小時巴士到達高知，黃甘霖表示，過往有花蓮的經驗，已經免疫了，距離不是問題，很久沒有交流賽了，相信選手們也很興奮。

18日統一獅隊赴日本高知與西武獅隊進行2場交流賽，2月19日來到日本高知春野綜合運動公園棒球場，率先練球適應場地，2月20日與2月21日分別交手西武獅隊，比賽時間在當地時間下午1點，台灣時間則是中午12點，獅隊22日下午回到台灣。

▲統一獅赴日交流賽扺達大阪機場。（圖／統一獅球提供）

▲統一獅赴日交流賽扺達大阪機場。（圖／統一獅球團提供）

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅西武獅日職高知棒球
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