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中職／考量長遠發展　陳文杰改練左手傳球

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▲▼1028 中職28總冠軍賽第1戰賽前練習-陳文杰。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳文杰。（圖／記者黃克翔攝） 

記者陳立勳／屏東報導

中信兄弟21歲外野手陳文杰去年亞洲冬季聯盟膝蓋受傷，現階段春訓進度稍慢，不過除了體能與肌力，已經開始進入實戰打擊練習，並且在教練團建議下，陳文杰近期改練左手傳球。

去年陳文杰在二軍連莊打擊王與安打王，並且拿下盜壘王獎項，季後參加亞洲冬季聯盟，不小心跑壘時受傷，造成左膝韌帶撕裂傷，還好最後不必開刀，接受高濃度血小板血漿注射治療（PRP），目前復健狀況良好。

中信兄弟總教練伯納（Scott Budner）表示，陳文杰使用左手傳球比右手傳球自然，兩手都可以傳球，代表文杰的運動能力很好，春訓這段時間觀察到文杰嘗試用左手傳球比右手更好，因此建議他改練左手傳球，就長遠發展來看是好的。

陳文杰表示，其實從小天生是右投右打，國小和國中專攻投手，由於小學投球量不少，國中教練認為他協調性很好，為了讓右手休息，國一和國二曾經改為左投手，國三又變回右投手，這段時間也兼守游擊與外野，但幾乎都是用右手傳球，打擊部分從小加練左打，國小期間一度左右開攻，國中開始習慣左打之後，後來專心固定使用左打。

陳文杰透露，高一用右手投球最快球速140公里，左手則是大概130公里，但高一升高二的暑假，用右手投球卻出現失憶症的狀況，後來轉到外野，進入職棒一直都用右手傳球與左手打擊，但確實傳球有點卡卡的感覺，春訓嘗試用左手傳球，目前為止感覺蠻順，但畢竟很久沒用左手傳球，肌力還要再加強，自己倒是不會很著急，按照教練建議訓練，不過自身沒有左手外野手套，所以暫時先跟陳子豪借用。

關鍵字： 中職中信兄弟
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