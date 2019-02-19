世籃資格賽／大陸19歲新星　郭昊文首次入成人國家隊

▲郭昊文首次入選成人級國家隊。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

世籃資格賽第二輪第6階段將於21日開打，作為東道主中國已經確定取得世界盃資格，但為了訓練新人以及增加團隊磨合他們仍選擇參戰，先前公布的名單中除了周琦受矚目外，還有年僅19歲的小將郭昊文同樣令人關注。

本次資格賽中國主要以訓練年輕球員為主，易建聯、郭艾倫等主力球員皆未入選進名單，現在陣中名單有著在火箭隊經驗的周琦以及在亞運上打出好表現的「中國字母哥」阿布都沙拉木。除了他們是重點培養人物之外，這次名單還有一名19歲小將郭昊文，他有著201公分的身高主打小前鋒，先前在U18亞洲盃，就率領中國隊取得第三名的好成績，場均得到18.7分，6.3籃板，5.4助攻，現在是他第一次入選成人級的國家隊。

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▲郭昊文在U18世界盃對戰韓國全場爆砍33分。(影片取自Youtube，若遭移除請見諒)



郭昊文昊上賽季被八一選進後就有著不俗表現，作為全聯盟年紀最輕的球員，場均可以貢獻8.6分，3.2籃板，1.6助攻，加上有著出色的製造犯規能力，在先前面對吉林的比賽中，一共就獲得19次罰球機會，命中15球，全場攻下25分，9籃板，9助攻的全能數據，被視為中國男籃的未來之星。

國家隊新人，外界都隊郭昊文有著高度期望，但中國男籃教練李楠卻希望不要給他過度的壓力， 「這次大家都想關注他，年紀最小，提升的空間也最大，而且郭昊文自己也想提升，我們比較看重這方面；希望他能盡快融入國家隊，但也希望外界不要過度去捧一個新人，很多人都在關注他，還是要更客觀地去看待。」

郭昊文自己也談到對於入選國家隊的感受，「感謝國家隊以及總教練李楠跟籃協給我機會，做為新人首先還是要面對比賽及訓練有個積極態度，為球隊帶來新的活力。」接下來中國在資格賽中將有2場比賽要打，分別為22日對戰約旦以及24日對決敘利亞。

▲郭昊文。（圖／CFP）