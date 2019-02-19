世籃資格賽／歐洲產生最後5席　芬蘭俄羅斯生死對決

▲芬蘭與俄羅斯將於歐洲區資格賽最後一階段強碰。（圖／取自FIBA）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃籃球歐洲區資格賽第二輪最後一階段（第6階段）將於2月22日開打，隊伍最多，戰況最激烈的歐洲區，也是世界盃唯一晉級資格不使用附加賽的分區，未晉級球隊將於本階段進行3場賽事，將有5支球隊可晉級世界盃，其中又以蒙地內哥羅、拉脫維亞、烏克蘭競爭最激烈，芬蘭與俄羅斯次之，蒙地內哥羅將於23日對戰烏克蘭，芬蘭則於25日迎戰俄羅斯。

歐洲區晉級名額為12名，已晉級球隊7支球隊分別為：希臘、德國、立陶宛、捷克、西班牙、法國、土耳其，本階段將取分組前3名球隊晉級，分組中已晉級球隊將扣除，各組晉級名額與未晉級國家排名及態勢如下：

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I組（晉級名額1名）：蒙地內哥羅（3）、拉脫維亞（4）、烏克蘭（5）

I組雖只取第3名晉級，但由於蒙地內哥羅與拉脫維亞戰績相同，烏克蘭5勝5敗戰績雖排名分組第5名，但在其他組卻可排名第4，I組將可預期的會是此階段戰況最激烈的一組，蒙地內哥羅將於23日對戰烏克蘭。

▲烏克蘭戰績優於其他組，有機會成為黑馬。（圖／取自FIBA）

J組（晉級名額2名）：義大利（2）、波蘭（3）、匈牙利（4）

J組由於2支晉級名額，競爭相較與其他組較不激烈，且匈牙利即將對戰義大利分組第2與前次交手吞下敗仗的克羅地亞，2場對匈牙利而言都是硬仗，此組若義大利與波蘭維持戰績，將有可能就是最後晉級世界盃的球隊。

K組（晉級名額1名）：俄羅斯（3）、芬蘭（4）

芬蘭此階段將再度面對俄羅斯，上次交手芬蘭在主場才以2分輸球，此階段以客場之姿面對俄羅斯將是一場硬戰，且芬蘭此階段將對戰已晉級的法國，芬蘭得在22日先擊敗俄羅斯才有更大機會晉級，芬蘭將於25日對戰俄羅斯。

L組（晉級名額1名）：塞爾維亞（3）、喬治亞（4）

此階段賽程對塞爾維亞只要小心以色列，面對愛沙尼亞應可輕鬆過關，塞爾維亞過去交手以色列多數被以色列壓著打，也以9分輸球，此役塞爾維亞只要拿下以色列，晉級把握度就相當高，對喬治亞而言，此階段對手希臘與愛沙尼亞上次交手比分都相當接近，若拿下2連勝將有機會可挑戰塞爾維亞。

以上4組由I組戰況最為混亂，K組、L組仍有拼搏機會，J組則可能排名變動不大。