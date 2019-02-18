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萩野公介狂掉速400混和個人最佳差17秒　傳手顫抖體寒棄賽

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▲萩野公介，里約奧運400混金牌。（圖／達志影像／美聯社）

▲萩野公介，里約奧運400混金牌。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

2016年里約奧運男子400混金牌得主萩野公介，16日參加日本千葉縣國際綜合體育館舉辦的KONAMI公開賽，卻在男子400混合預賽中，僅游出了4分23秒66成績，讓大家都難以置信，更傳出出現手顫抖等身體不適狀況，原因還不清楚。

2018年雅加達亞運會獨自拿下6金2銀的池江璃花子，日前自曝罹患白血病，未來將暫停一切行程之際，萩野公介的狀態也讓人相當關注，因為萩野公介在KONAMI公開賽400混游出4分23秒66，比起他自己所創下的日本全國紀錄（4分06秒05）還慢了17秒，之後宣布放棄決賽，賽後也沒有接受任何媒體訪問。

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甚至有消息傳出，萩野公介賽後在向身邊的人透露手有些顫抖很不舒服、有點體寒，不過之後感覺恢復了。對此，日本隊總教練平井伯昌表示，「目前還不清楚身體狀況還是心理因素影響，建議他到醫院檢查看看，目前沒有看出什麼異常，不過19日原定前往西班牙合宿集訓，應該也不會前往。」

平井伯昌提到，「萩野公介和過去自己的完美狀態差距很多，如果只是疲勞的話，感覺也是有限，但是已經超出了疲勞的範圍，我非常擔心之後的訓練能不能參與，以及之後的比賽狀況如何，還要再跟本人確認。」

世錦賽將在7月南韓光州進行，這也是2020年東京奧運日本國內資格選拔首站，明年4月的日本錦標賽，則是爭取資格的最後期限。

▲▼ 萩野公介，里約奧運400混金牌。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 萩野公介池江璃花子奧運
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