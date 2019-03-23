多圖／隔著螢幕「聞髮香」　中職啦啦隊正妹懶人包　　　

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曾有球迷戲稱，Lamigo桃猿是 LamiGirls 的附屬棒球隊！這也代表中華職棒邁入 30 年的經營過程中，逐漸重視讓球迷進場的各種元素。《ETtoday新聞雲》今年全程轉播中華職棒30年全季240場例行賽，開幕戰今（23）日登場，由去年總冠軍 Lamigo 桃猿隊出戰統一 7-ELEVEn 獅隊，《ETtoday新聞雲》場場直播不漏接，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞雲》。

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請大家記得支持 ETtoday 的中職直播賽事，接下來介紹四隊的啦啦隊陣容，讓各位球迷隔著螢幕聞髮香。

1、LamiGirls－Lamigo 桃猿

LamiGirls 的陣容整齊，選拔也十分競爭！在去年球季的總冠軍決戰，靠近 LamiGirls 的「髮香區」最為搶手，即使最高門票價格為新台幣 1,980 元，仍率先全數售完，顯見啦啦隊在球迷心中不只有高人氣，還有含金量。（見上圖／取自 LamiGirls 臉書）

LamiGirls 今年宣布加入新成員，20 歲活力美大生 Tanya 李若潼成為2019第一位新成員，嘉義出生的李若潼身高161公分，體重46公斤，生日9月27日。她平時最愛跳舞、戲劇及唱歌，從小就喜歡表演，為了朝夢想前進，若潼高一就跟家人爭取從嘉義轉學到台北，就讀表演藝術相關科系，目前大學二年級。外型甜美大方的她，相信會吸引不少球迷目光。

▲2019 LamiGirls 若潼。（圖／ Lamigo桃猿提供）

另一位加入的新成員是卉妮，身高163公分、體重45公斤。她是2010世界錦標賽的體操國手，也是2016年的 LamiGirls ，今年重回全猿主場。

在地桃園人的卉妮一直是Lamigo桃猿隊的頭號粉絲，平時興趣就是棒球和跳舞。身為 2010 年世界錦標賽體操國手，卉妮有著一身柔軟嬌媚的身手，精通體操、芭蕾舞、現代舞。為了朝夢想前進，卉妮在 2015 年參加 LamiGirls 雀屏中選，當時一邊兼顧學業，一邊為 LamiGirs 服務。

在兼顧學業和 LamiGirls 的歲月當中，卉妮也感覺到自己在表演上的生澀，加上校內學業活動忙碌，因此在 2016 年毅然決定暫時離開LamiGirls，等待學業告一段落以及自己的肢體表演、實力與經驗更加全面後，再返回團隊。

▲LamiGirls 回鍋新人卉妮。（圖／記者林敬旻攝）



卉妮全家都是死忠桃猿球迷，在離開 LamiGirls 期間還是會抽空進場擔任「10號隊友」，在觀眾席上遇到新球員的應援曲卉妮也會在場邊「偷學」，這也讓她在回歸後更輕易上手。

▲▼卉妮期待能夠參加桃園的跨年活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲卉妮也是一名電競主播。（圖／取自 Whitney 卉妮 臉書粉絲專頁）

面對開幕戰， LamiGirls 臉書粉絲專頁也公布啦啦隊照片與粉絲互動（見下圖／取自 LamiGirls 臉書），按讚加上各種心情超過 1500 ，看來大家今年還是很想衝髮香區呢！

Yuri陳怡叡曾在PTT表特板被討論，也是 LamiGirls 人氣成員之一。 她 22 日在臉書呼籲球迷進場力挺球隊，「明天開幕戰我實在緊張到要閃尿了！這天終於來了！你們要來幫我們加油啊～～～～～～～」

▲Yuri陳怡叡長相甜美，也擁有不少粉絲。（圖／取自Yuri陳怡叡臉書粉絲專頁）

2、Fubon Angels－富邦悍將

PTT棒球板 20 日出現一篇很有趣的文章〈[情報] 老外介紹中職〉，熱心台灣鄉民翻譯一篇 Baseball Prospectus 的文章，原文作者是一名來自密爾瓦基的芝加哥小熊隊球迷。這位外國球迷對台灣職棒非常了解，除了提到富邦悍將這兩年的補強，也認為今年沒有拿到冠軍，或許教練團會出現大風吹。

富邦悍將今年唯一目標直指總冠軍，洋投戰力更強，羅力與伍鐸留在隊中，加上新洋投索沙，組成超強洋投陣容，搭配牛棚賴鴻誠、陳鴻文與終結者倪福德，確實讓球迷十分期待。

在啦啦隊部分，Fubon Angels 也有大動作補強。這張發表在 Fubon Angels 臉書粉絲專頁的封面圖，頗有韓國長腿女團的氣勢，已經有球迷留言「敲碗」，希望能出海報讓他收藏。

富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 20日在開季記者會公布全新陣容，新加入的成員包括姍姍、蓁蓁、丹丹、秀秀子與游游，新球季成員依舊是14人。

▲Fubon Angels。（圖／記者季相儒攝）



▲Fubon Angels新成員領球衣。（圖／記者季相儒攝）

▲Fubon Angels 安妮（右）。（圖／記者季相儒攝）



▼新成員游游（圖／取自 游游Mita 臉書）

▼另一位成員姍姍的體態十分健美，在臉書也擁有超過 4 萬名粉絲。（圖／取自 Shanshan 姍姍 臉書粉絲專頁）

3、Passion Sisters－中信兄弟

中信兄弟啦啦隊熱情姐妹（Passion Sisters）今年補進4人（見上圖／取自 Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊 臉書粉絲專頁），最受關注的補強是去年 Fubon Angels 的人氣團員松鼠。

PS經紀人表示，松鼠一直很喜歡在球場跳舞，以及與球迷應援的熱情氛圍，這2年松鼠在台北與台中奔波，很想念家人，尤其看到父母年紀漸長，很少時間陪伴家人，由於中信兄弟主場在台中，可以回台中多陪伴家人。

中信兄弟與台中市政府在今年球季深度結合，台中市長盧秀燕 3 月 19 日下午與中信兄弟共同召開記者會，雙方將以「發展五級棒球」、「台中在地經營」、「帶動城市行銷」三大主軸，深化合作。

▲盧秀燕與中信兄弟球團合作，一起行銷台中。（圖／記者鄧木卿攝）

▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員參與記者會，帶動現場氣氛。（圖／記者鄧木卿攝）

中信兄弟表示，球季期間，周三是學生制服日，高中以下在校生，穿著制服或持學生證，即可免費入場，周五上班族解放日，台中市民持身分證可折門票1百元。

若要說起 Passion Sisters ，另一個亮點就是峮峮 ！她去年在網路爆紅，也打響自己與啦啦隊的名號，球迷甚至打趣地說「你問我中職支持哪一隊？當然是啦啦隊啊！」、「我的眼中只有兄弟！」

影片瘋傳後，引起網友熱烈討論峮峮，連3年前峮峮上節目玩遊戲「邪惡視角」畫面也被搜出。她曾是《大學生了沒》的固定班底，先前也上過《你猜你猜你猜猜》與《全民大笑花》等節目，2016年正式成為中華職棒兄弟象啦啦隊Passion sisters隊員。

▲▼中信兄弟啦啦隊峮峮（圖／記者季相儒攝）







峮峮爆紅後擁有超過 13 萬臉書粉絲，IG 也超過 13 萬人追蹤。去年影片第一時間瘋傳時，峮峮的臉書粉專被訊息灌爆。對於引起網友暴動，峮峮當時也在 IG 限時動態回應，「這幾天聳動的標題我都有看到，其實我們姐妹好身材的大有人在，除了好身材外～別忽略了我們是中信兄弟啦啦隊，所以希望大家能進場看看我們活力充沛的應援。」

4、Uni-Girls－統一7-ELEVEn獅



▲Uni-Girls全員。（圖／記者季相儒攝）

統一7-ELEVEn獅3月19日舉辦 Uni-Girls 新成員發布會，從原先11人變成14人，今年服裝設計回歸棒球的元素，顯得更加活潑。





▲Uni-Girls全員。（圖／記者季相儒攝）

原先Uni-Girls成員包括Albee、葛瑞絲、軒軒、馬妹、Yuri、璇璇、妮可、妮妮、草莓、小旻、YUKI，今年新增中韓混血的Yovia、Emily以及前義大犀牛啦啦隊辰羚，全員共有14人。

Uni-Girls本季在加油服裝也全新訂製，以中空背心加短裙，服裝上縫線是仿棒球縫線，腿上也綁上棒球縫線，此外，今年Uni-Girls在造型上有所變化，特別請來知名造型工作室M Palace替Uni-Girls設計頭髮。



▲Uni-Girls新成員Emily、Yovia、辰羚。（圖／記者季相儒攝）



▲▼Uni-Girls新成員Emily、Yovia、辰羚。（圖／記者季相儒攝）