字母哥父親促他勇於追夢　曾不相信球探拒絕參加選秀



▲公鹿「字母哥」安戴托昆波曾一度拒絕參加選秀（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近幾季崛起速度神速成為聯盟頭號新星。安戴托昆波的經紀人近期在《TNT》紀錄片《Finding Giannis》提到，安戴托昆波如今成為NBA球星最大原因是因為父親的刺激，當時他於16歲時雖被球探看上，但字母哥當時並不相信球探，也曾拒絕參加選秀。

《Sporting News》記者霍華（Chelsea Howard）透過《TNT》紀錄片《Finding Giannis》報導，安戴托昆波在紀錄片裡提到，當時他於16歲時曾被球探挖掘，當時球探曾對他表示，「一年內你會在NBA裡出現。」但當時安戴托昆波對自己仍不夠有自信，也不太相信自己，當時安戴托昆波對前往美國打球意願不高，因為他不想拋棄家人，簽證也二度遭拒絕，差點讓安戴托昆波沒辦法到美國打球。

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▲字母哥已成球隊頭號球星。（圖／CFP）

經紀人表示，2013年當時19歲的安戴托昆波開始受到很多NBA球隊關注，在連續接洽5到6支球隊後他才與安戴托昆波前往美國。安戴托昆波也透露，當時他並不想離開也拒絕參加當年選秀，但他的父親一直希望他能去闖，他認為這才會對家庭有幫助，安戴托昆波才點頭答應。

安戴托昆波最後在2013年以 第一輪第15順位獲公鹿隊選中，該球季上場24分鐘繳出6.8分、4.4籃板、1.9助攻成績並入選新秀第二隊，接下來2個球季他幾乎場場先發，第4個球季場均表現已可達22.9分、8.8籃板、5.4助攻、1.6抄截，該球季也拿下最佳進步獎，並接連2季入選聯盟第二隊，今年也是他第3度入選明星賽。安戴托昆波最後也感性提到，「我今天的一切都是因為家人，家人就是我打球的一切。」

▲公鹿安戴托昆波（中）本屆第3度參加明星賽（圖／CFP）

安戴托昆波自2013年生涯6季以來所有數據都在不斷上漲，公鹿對戰績也扶搖直上，從第一季只有15勝，連三季已可在30勝與40勝之間徘徊，本季更在新教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）指導下，一半球季就已拿下43勝排名東區第1，安戴托昆波也已成為公鹿隊代名詞，本季公鹿直闖東區冠軍氣勢也相當濃厚。