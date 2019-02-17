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中職／四大天王合體　職棒30週年主視覺鑽石為表徵

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▲▼中華職棒30週年開季宣告活動,吳志揚,涂鴻欽,黃平洋,謝長亨,陳義信,高國慶,陳俊秀,羅華韋,王則鈞。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

中華職棒17日舉行「開季宣告活動」，邀請四球團球星以及中職四大天王陳義信、黃平洋、謝長亨、涂鴻欽到場助陣，會長吳志揚揭曉今年度的主視覺，象徵職棒30年正式啟動。

職棒30週年的主視覺以鑽石為表徵，吳志揚說：「鑽石是最晶瑩剔透的，但要成為鑽石前必須經過很多淬煉，就像中華職棒30年來經過風風雨雨，不過最後有大家的支持，讓30週年成為堅實、璀璨的鑽石。」本壘（HOME）的形狀就像一顆鑽石，希望所過去的OB球員能夠「回家」，球迷也找回喜愛棒球的熱情。

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動,明星賽時間地點宣告,4隊應援。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動。（圖／記者季相儒攝）

活動公布本季重要賽事日程，包含3月9日開打的官辦熱身賽，還有3月23日重頭戲，由Lamigo桃猿在桃園球場迎戰統一獅的聯盟開幕戰，隔天則是統一台南主場開幕戰，26日為中信兄弟主場開幕戰，安排在洲際球場，去年將主場落腳新莊球場的富邦悍將，主場開幕戰則為4月5日。

中職「四大天王」難得再次合體，果然薑是老的辣，一上台每位退役球星皆妙語如珠，逗得台下笑聲不斷，黃平洋表示：「以前跟陳義信對壘印象都很深刻，只要味全龍跟兄弟象比賽，尤其黃平洋跟陳義信先發，就有很多火花。」謝長亨也笑說：「我最喜歡對到陳義信，因為能殺殺他的銳氣。」

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動,吳志揚,涂鴻欽,黃平洋,謝長亨,陳義信,高國慶,陳俊秀,羅華韋,王則鈞。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動。（圖／記者季相儒攝）

涂鴻欽笑說：「其他三位都是我的學長，我能講什麼，但他們和我對戰的比賽都輸我。」黃平洋不甘示弱回應：「我不想講成績，如果像他（涂鴻欽）說的，我第一年怎麼會20勝。」

陳義信則忍不住吐槽：「黃平洋要保留一點，你是20勝，但你旁邊有22勝（陳義信）的投手。」言談間「笑」果十足。

談到中職30年，四位球星話鋒一轉，希望棒球產業能更加蓬勃發展，感謝球迷們不離不棄一路支持，並期許未來中職還有好幾個十年。

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動,明星賽時間地點宣告,4隊應援。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動,明星賽時間地點宣告,4隊應援。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動,明星賽時間地點宣告,4隊應援。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動,明星賽時間地點宣告,4隊應援。（圖／記者季相儒攝）

▲▼中華職棒30週年開季宣告活動。（圖／記者季相儒攝）

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