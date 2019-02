LPGA／長腿妹科達澳洲公開賽奪冠　捧杯俏皮跳躍有故事

▲長腿妹科達澳洲公開賽奪冠 。(圖/翻攝自澳洲公開賽推特)



記者林育正/綜合報導

美國20歲正妹高球好手科達(Nelly Korda),17 日下午在LPGA澳洲公開賽打出271桿低於標準桿17桿的好成績,順利奪下生涯在LPGA巡迴賽的第二座冠軍。而巧合的是,來自運動世家的她,一家人都曾在澳洲留下相當豐厚的成績。

「我根本聽不懂她在說什麼,她叫太大聲了。」科達賽後立刻致電同樣是LPGA的姊姊潔西卡(Jessica Korda),她更是2012年澳洲公開賽的冠軍得主。而在捧起獎杯,她甚至做出家族傳統的開腿跳躍動作。

