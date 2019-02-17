LPGA／長腿妹科達澳洲公開賽奪冠　捧杯俏皮跳躍有故事

▲長腿妹科達澳洲公開賽奪冠 。（圖／翻攝自澳洲公開賽推特）



記者林育正／綜合報導

美國20歲正妹高球好手科達（Nelly Korda），17 日下午在LPGA澳洲公開賽打出271桿低於標準桿17桿的好成績，順利奪下生涯在LPGA巡迴賽的第二座冠軍。而巧合的是，來自運動世家的她，一家人都曾在澳洲留下相當豐厚的成績。

「我根本聽不懂她在說什麼，她叫太大聲了。」科達賽後立刻致電同樣是LPGA的姊姊潔西卡（Jessica Korda），她更是2012年澳洲公開賽的冠軍得主。而在捧起獎杯，她甚至做出家族傳統的開腿跳躍動作。

科達來自運動世家，爸爸是1998年網球澳網冠軍好手彼特科達（Petr Korda），弟弟塞巴斯蒂安(Sebastian Korda)則是和父親一樣走上網球路，去年澳網奪下青少年組男單冠軍，擊敗的就是我國「夜士球王」曾俊欣。而她的姊姊潔西卡則是手握5座LPGA冠軍，現在世界排名第12的好手，2012年的澳洲公開賽冠軍更是她生涯首冠。

科達擁有178公分的高佻身材，曾被美國知名八卦雜誌《TMZ》評選為LPGA 5大性感球員之一，美胸長腿加上清純氣質，讓人視線離不開她。不過科達可不是只靠外表，20歲的她高球實力不俗，2016年開始在次級高球巡迴賽征戰就奪下1冠，2017年取得LPGA參賽資格後也在2018年開胡，拿下裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽冠軍，在國內圈粉無數。

身為一代性感新星，科達在比賽中皆以短褲亮相展露好身材，在Instagram上不只比賽美照，也不時貼出比基尼辣照讓粉絲眼睛爽嗑冰淇淋。不過目前她未傳出任何戀情。