新科灌籃王迪亞洛有秘訣　賽前請教隊友喬治成關鍵

▲雷霆迪亞洛拿下灌籃大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

雷霆新秀迪亞洛（Hamidou Diallo）於2019年夏洛特明星賽灌籃大賽以飛越「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的灌籃技驚四座，最後也拿下冠軍，迪亞洛賽後表示，他參賽前特別詢問曾有2次灌籃大賽經驗的隊友喬治（Paul George）意見，喬治告訴他獲得全場觀眾的歡呼是最主要的重點。而迪亞洛在飛越歐尼爾灌籃前，俠客竟然也給了他半威脅式的建議。

DIALLO REALLY DID THE VINCE ELBOW DUNK OVER SHAQ pic.twitter.com/NmH9vUWyFI — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年2月17日

▲雷霆迪亞洛飛越歐尼爾。

迪亞洛表示，「我賽前請教了喬治，因為他也參加過灌籃大賽，他告訴我說只要上場時要把握觀眾的歡呼，只要做到這一點，其他事情就會變得容易得多。」喬治曾於2012與2014年參加過灌籃大賽，當時喬治以夜光裝扮、貼貼紙等花招展現出色體能與創意，2014年他也以360度胯下灌籃與巫師沃爾（John Wall）、暴龍羅斯（Terrence Ross，現魔術）以團隊接力方式上演令人印象深刻，儘管最後都未能奪冠，但喬治2度參賽灌籃大賽的經驗也使菜鳥迪亞洛獲益不少。

迪亞洛在第2次灌籃時露出胸前超人緊身衣並飛越身高7呎1吋、過去有「超人」稱號的俠客歐尼爾，最後以單手掛籃的方式向2000年灌籃大賽冠軍卡特（Vince Carter）致敬獲得全場歡呼。

▲迪亞洛（左二）參加灌籃大賽前特別請教隊友喬治（右一）。（圖／CFP）

迪亞洛表示，他認為能穿著超人裝灌籃感覺很酷，但當要飛越俠客前，俠客還開玩笑提醒他，「小子你最好動作要給我乾淨利落點。」他一聽之下，備感壓力心想一定得飛過，果然一次就成功拿下滿分，最終也獲得冠軍。

迪亞洛來自名校肯塔基大學，今年於選秀會第二輪第45順位獲籃網選中，但透過交易輾轉至黃蜂，最後來到了雷霆，本季他場均上場時間11分鐘可繳出4.2分、2.1籃板表現，目前出賽45場有3場擔任先發，本季最高單場可拿下18分。