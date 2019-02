新科灌籃王迪亞洛有秘訣　賽前請教隊友喬治成關鍵

▲雷霆迪亞洛拿下灌籃大賽冠軍。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳瑞浩/綜合報導

雷霆新秀迪亞洛(Hamidou Diallo)於2019年夏洛特明星賽灌籃大賽以飛越「俠客」歐尼爾(Shaquille O'Neal)的灌籃技驚四座,最後也拿下冠軍,迪亞洛賽後表示,他參賽前特別詢問曾有2次灌籃大賽經驗的隊友喬治(Paul George)意見,喬治告訴他獲得全場觀眾的歡呼是最主要的重點。而迪亞洛在飛越歐尼爾灌籃前,俠客竟然也給了他半威脅式的建議。

DIALLO REALLY DID THE VINCE ELBOW DUNK OVER SHAQ pic.twitter.com/NmH9vUWyFI