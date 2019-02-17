影／楊俊瀚200公尺飆21秒66第一　破1999年陳天文全國室內紀錄

記者謝孟儒／高雄報導

「台灣最速男」楊俊瀚在今年農曆新年在美國參加駱駝市室內田徑邀請賽男子60公尺，決賽跑出6秒72的成績奪下金牌，雖然秒數接連遭超越，不過16日在室內賽事JDL DMR Invitational，男子200公尺再飆速21秒66奪第一，打破了陳天文在1999年創下的21秒82。

▲亞運田徑，200公尺楊俊瀚 。（圖／記者季相儒攝）

楊俊瀚在去年印尼亞加達亞運200公尺跑出20秒23，因千分之二秒之差奪銀，帶著這經驗和遺憾，上個月底前往美國東田納西州立大學移地訓練，並進行第一場室內訓練賽60m就以6秒72奪金，但成績接連遭到日本選手以及大陸飛人蘇炳添超越，6秒72的紀錄目前排在亞洲第六。

楊俊瀚持續調整狀態，16日參加美國室內JDL DMR Invitational，這也是第三場美國室內賽，先是在男子60公尺預賽繳出6秒79，分組第一晉級後，決賽再以6秒73拿下第一，緊接著在200公尺跑出21秒66也是第一，這成績打破了陳天文在1999年室內世界田徑賽所創下的21秒82。

楊俊瀚今年目標放在4月亞錦賽，並且力拼10月的卡達世錦賽，才能有更好的奧運積分。

▼亞運田徑200公尺楊俊瀚、小池祐貴(右)。（圖／記者張克銘攝）