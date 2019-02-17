AD否認明星賽趁機揪團　自稱其他29隊都有機會

▲鵜鶘一哥戴維斯。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

「AD人生」持續在明星賽週末延燒，戴維斯(Anthony Davis)在開打前接受訪問「官腔」表示，目前心中還沒有所屬的球隊，NBA其他29支球隊都還有機會。

「所有29支球隊都還在我名單內，我沒有特別篇好的地方，我只想要贏球，目前心中沒有特別的目的地。我會看情狀做出最好的決定。」戴維斯說。而先前戴維斯的爸爸老戴維斯（Anthony Davis Sr.）公開表示，綠衫軍塞爾提克毫無誠信，不希望兒子前往波士頓效力，戴維斯也出來緩頰，「他們也還在我的名單中，我從來沒有說過波士頓不在我的考慮範圍之內。」

日前有傳聞指出戴維斯對尼克和公鹿非常有興趣，「尼克是很棒的球隊，在花園和紐約打球很棒。密爾瓦基也在我的名單內，我不在乎是大市場還是小市場球隊，贏球才是最重要的。」

而在明星賽眾球星相聚，但戴維斯否認有任何「揪團」的行為，並沒有和其他球員相約為同一支球隊效力。「那些東西都是媒體亂傳出來了，我們沒在討論那些，至少我沒有。當我四處閑晃我們都在聊比賽的事，像是在空氣稀薄的丹佛多難打。」

「我的工作是在紐澳良把剩下的比賽打好，再看看會有什麼發展。」