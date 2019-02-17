膝傷幾乎休了18個月　佩卓亞：開刀是個錯誤決定

▲佩卓亞因膝傷去年幾乎整季報銷。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

紅襪35歲MVP二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）近年飽受膝傷所苦，在2017年季末左膝動刀，不料復原狀況不慎理想，導致去年賽季僅出賽3場就宣佈整季報銷。今（17）日佩卓亞接受訪問也表示，「當初開刀是個錯誤的決定」

佩卓亞在經歷過去年幾乎休養一整季的時間後，本季終於能夠在開季名單中看到這位MVP二壘手。根據《radio.com》報導，近日佩卓亞在春訓練習後接受訪問提到自己的膝傷，「老實說我的膝蓋已經沒有辦法像過去一樣了；這甚至不是我的膝蓋，這是別人的。」

「這是一個複雜的手術，不過如果重新回到當下，我會嘗試不同的治療方式。」佩卓亞談到自己當時開刀的過程，「我的軟骨現在好了，不過花了一段時間。當你把別人的骨頭放在自己的身體裡，需要讓它融入。」

佩卓亞原本在2017年季末就接受左膝手術，儘管當時就知道來不及在2018開季登場，但是在5月份復出後僅打3場累積11打數只出現1支安打，該季就再也沒有上場了，在同年7月再度接受手術清除上次留下的碎骨。

▲佩卓亞準備好迎接新賽季。（圖／達志影像／美聯社）



儘管左膝讓佩卓亞經過重重難關，但是目前他在春訓的表現十分理想，他自己也覺得狀態很好，而且在訓練過後膝蓋也不再有疼痛的困擾，他認為未來打球要再更聰明一些並且努力保持好健康。紅襪球團對於佩卓亞也是相當信任，除了將扛下先發二壘手的重任外，總教練柯拉（Alex Cora）還預計讓他在開幕戰中擔任開路先鋒。