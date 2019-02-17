運動雲

> >

哈里斯連進12球轟26分　1球力壓柯瑞三分球大賽奪冠

ETtoday運動雲

▲▼哈里斯拿下三分球大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈里斯拿下三分球大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

NBA明星賽週末三分球大賽，籃網隊哈里斯(Joe Harris)在決賽第五點5顆花球全部轟進，力壓柯瑞(Stephen Curry)的24分奪下冠軍。

第一個出場的哈里斯手感逐漸加溫轟下高標準25分。可惜黃蜂地主代表沃克(Kemba Walker)表現差強人意，花球把握度也不佳僅有15分進帳。小柯瑞整體節奏把握不差，最後的底角連中3顆花球拿到16分。從發展聯盟擠上明星賽的勵志故事密德爾頓（Khris Middleton）不如預期只拿到11分，晉級希望不大。

里拉德中間一度連中4球，在時間終止前投進花球相當接近，動用重播判定進算拿到17分。希爾德（Buddy Hield）投射相當穩健，前面的4個球架花球全中，轟下高達26分，確定將小柯瑞淘汰。格林(Danny Green)的花球把握度也高，可惜在最後一個球架手感跑掉，但仍有23分淘汰了里拉德。

接下來2006年冠軍諾威斯基(Dirk Nowitzki)上場，手感似乎還沒熱開出現air ball。但他手感逐漸加溫第四點連中4球拿到17分。三分球最大咖柯瑞登場出手節奏非常快，第二點連中5科手感發燙，但第三點只進1顆，在第四點和第五點展現聯盟頭號射手價值10球全中，轟下高達27分

壓軸出賽的布克(Devin Booker)拉尾盤第五點全中23分，柯瑞、哈里斯和希爾德晉級。

最終決賽哈里斯先上場，中間連轟12顆，最後一點5個花球全中拿到比預賽更高的26分。希爾德第二個出場，其中一個點5球全部投失只以19分作收。柯瑞壓軸登場最前面9球全中，但中間手感稍微冷下來，第五點5顆花球投進4顆只差1球，奪下24分惜敗給哈里斯。

關鍵字： 哈里斯柯瑞三分球大賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

王建民重返大聯盟？美媒：我也想再看他投球

ABL／震撼加盟寶島夢想家？　吳永盛：機率6到7成

中職／考量長遠發展　陳文杰改練左手傳球

中職／1995年守備率9成99　王光輝：球離我超過一步不接

中職／台灣投手好但不準也不勇敢　陳義信：打到人就再練

差點要離開洛城　庫茲馬：誰想去鄉下打球

讀者回應

﻿

最新新聞

1灌籃王拉文有意再展扣技

2鄭瑞竹衛冕全馬國內第一　謝學弟鼓勵

3台灣冠軍吳昇蔚談金門馬：大風吹得嫑嫑

4「朗神」45歲還是一尾活龍

5飛過歐尼爾　迪亞洛成新科扣籃王

熱門新聞

1王建民重返大聯盟？美媒想再看他投球

2加盟夢想家　吳永盛：機率6到7成

3考量長遠發展　陳文杰改練左手傳

4王光輝金手套：球離我超過一步不接

5台灣投手不勇敢　陳義信：打到人就再練

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

1個月讓腿變直+增高！　7動作矯正O型腿、骨盆前傾

拿報夾狂打80歲嬤頭破血流　兇嫌到案：我叫她下跪她不聽 更新1

不爽看診延誤！3病患直闖診間　高分貝怒吼：醫生最大啊？

王嘉爾跳《Ddu-Du Ddu-Du》超可愛　結尾變少林寺舞還狂喊：Lisa！

逛最便宜水準書店老闆狂塞書　蔡英文拿到「溢出來」眼神死

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366