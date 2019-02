哈里斯連進12球轟26分　1球力壓柯瑞三分球大賽奪冠

▲哈里斯拿下三分球大賽冠軍。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

NBA明星賽週末三分球大賽,籃網隊哈里斯(Joe Harris)在決賽第五點5顆花球全部轟進,力壓柯瑞(Stephen Curry)的24分奪下冠軍。

第一個出場的哈里斯手感逐漸加溫轟下高標準25分。可惜黃蜂地主代表沃克(Kemba Walker)表現差強人意,花球把握度也不佳僅有15分進帳。小柯瑞整體節奏把握不差,最後的底角連中3顆花球拿到16分。從發展聯盟擠上明星賽的勵志故事密德爾頓(Khris Middleton)不如預期只拿到11分,晉級希望不大。

里拉德中間一度連中4球,在時間終止前投進花球相當接近,動用重播判定進算拿到17分。希爾德(Buddy Hield)投射相當穩健,前面的4個球架花球全中,轟下高達26分,確定將小柯瑞淘汰。格林(Danny Green)的花球把握度也高,可惜在最後一個球架手感跑掉,但仍有23分淘汰了里拉德。

接下來2006年冠軍諾威斯基(Dirk Nowitzki)上場,手感似乎還沒熱開出現air ball。但他手感逐漸加溫第四點連中4球拿到17分。三分球最大咖柯瑞登場出手節奏非常快,第二點連中5科手感發燙,但第三點只進1顆,在第四點和第五點展現聯盟頭號射手價值10球全中,轟下高達27分

#StephCurry knocks down STRAIGHT en route to a first round score of 27! #MtnDew3PT #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/vx5pgSorIi

壓軸出賽的布克(Devin Booker)拉尾盤第五點全中23分,柯瑞、哈里斯和希爾德晉級。

最終決賽哈里斯先上場,中間連轟12顆,最後一點5個花球全中拿到比預賽更高的26分。希爾德第二個出場,其中一個點5球全部投失只以19分作收。柯瑞壓軸登場最前面9球全中,但中間手感稍微冷下來,第五點5顆花球投進4顆只差1球,奪下24分惜敗給哈里斯。

Joe Harris goes perfect on his money ball rack and wins the #MtnDew3PT contest with a final round score of 26! #NBAAllStar #WeGoHard #StateFarmSaturday on @NBAonTNT pic.twitter.com/xw7WABBHeW