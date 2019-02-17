企排／五局遭conti國北教大主場攻破　台電男排吞本季首敗

▲企業排球聯賽,Conti vs台電男排。（圖／中華排協提供，下同）

體育中心／綜合報導

企業14年甲級排球聯賽，由國北教大班底組成的conti 16日在主場挑戰衛冕軍台電男排，雙方一路激戰至五局才分出勝負，最終conti以局數 3比2（23：25、25：20、23：25、25：22、15：13）在主場如雷的歡聲中「斷電」成功，台電則吞下本季首敗。

「最主要的還是球員們的心態，選手們只要有心都能展現出自己的技術。」提到「斷電」成功的關鍵，conti林顯丞教練認為，球員們回到主場鬥志更激昂，求勝的慾望也更加強烈，各自都上演精彩表現，「每個人的表現都很突出，這場勝利是大家同協力而來的。」

攻下全場最高22分的張閔舜表示，其實一開始並未期望戰勝台電，但希望可以把分數咬緊，在主場打出精彩的比賽，「起初只是想說在主場，兩場還都遇到台電，希望分數不要太難看就好，結果打到後面士氣都起來了，獲勝很棒，也很開心隊友們都打出了屬於自己的價值。」

第五局在拉鋸戰中頻頻跳出搶分，宋柏霆則以19分位居得分第二，幫助球隊拿下勝利，但對於自己的表現仍未非常滿意，「比賽中段還是因為急於表現而太急躁造成失誤，但整體算是正常發揮，只能給及格。」提到整場比賽致勝的關鍵，是攔網策略成功封鎖台電攻勢，也確實把握住防守後的反攻才能拿下勝利。

conti 17日下午4點將再度出戰台電公司，男子組另一場賽事則是由長力男排下午6點出戰MIZUNO。