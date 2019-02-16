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富邦盃少棒／軟式組雙北4強較勁　北市龍山拚連霸

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▲北市龍山少棒。（圖／龍山少棒粉絲團）

▲北市龍山少棒。（圖／龍山少棒粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦盃台灣12強少棒大賽分為硬式組與軟式組，軟式組雙北各2隊參賽，北市包括社子與龍山，新北則是新埔以及民安，20日在新生公園開打，去年富邦盃友誼組冠軍龍山要拚連霸。

北市龍山上學期卦山盃奪冠、還有北市軟式聯賽甲組也獲冠軍，去年是富邦盃友誼組冠軍，身為衛冕軍，今年目標要連霸，王牌投手兼隊長范振哲是總教練范揚明的兒子，范揚明表示他控球、球速都不錯，曾在福爾摩沙盃和卦山盃拿過投手獎等個人獎。

龍山張育豪也是投打具佳表現出色，另外游擊柯旻佑協調性佳，守備也很夠水準，總教練范揚明說，「學校新建了球場，讓球員在守備表現方面更穩定，各方面表現不錯，欠缺的是危機處理能力。」

北市另一隊社子國小將由當家捕手林緯宸領軍，他擁有打擊能力曾演出單場5打點，不僅球技厲害，學業也一把罩，常拿全班第一名。社子向來秉持著打球也要兼顧學業的精神，讓球員保有競爭力。

新北新埔與民安兩支球隊也不容小覷，新埔曾在巨人盃拿下季軍，創隊史紀錄，市長盃也拿下季軍好成績。民安6年級有實力上的斷層，以五年級為主，不過透過各項盃賽累積經驗，球員也逐漸進步，尤其王牌投手廖哲賢從被打爆到能挺身而出，投出好投來帶領球隊拚佳績。

關鍵字： 富邦盃少棒U1212強賽2019富邦盃軟式組龍山
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