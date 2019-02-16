富邦盃少棒／與興穀、協進實力相當　福林速度戰拚四強

▲興穀少棒。（圖／截自興穀國小少棒隊粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦盃台灣12強少棒大賽將於2月19日在青年公園開打，硬式組D組地主台北市福林目標晉級前四強，台南市協進及新北市興穀也來勢洶洶。

台北市福林由曾睿恩扛球隊中的支柱，總教練章子健指出，他是原住民，有足夠的力量，控球也不錯，投、捕和打擊都要仰賴他。打線方面較為平均，除了曾睿恩之外，鄭兆哲也有長打實力。

章子健坦言，這批球員身材不突出，但很靈活，「我們要以速度壓迫對手，薛云澤是陣中游擊手，跑壘速度快，頭腦也很聰明。」富邦盃少棒能與其他各縣市精英較量，「前進四強是首要目標，每一場都要全力以赴。」

南市協進出征富邦盃少棒，將由吳瑞璁和哀宥宇扛主力投手，總教練劉澔澤表示，「他們控球不錯，變化球也投得比較有水準。」打擊方面吳瑞璁具備長打能力，戴琮翰也能有適時一擊。

劉澔澤坦言，雖然身材不是太突出，但是幾乎都可以確實擊球，是機關槍打線，跑壘速度是優勢之一，安俊佑和鄧翔文是陣中的快腿。協進剛拿下U12縣內選拔賽代表權，這次富邦盃少棒賽也能作為備戰選拔賽的前哨戰，目前晉級四強。

新北市興穀中心打線排出盧子銓、佘東霖及阮世勳，總教練施宏明指出，他們都有長打能力，投手方面，張翊笙和佘東霖屬於速球派，潘閔壬則是變化球發揮得不錯。

興穀投打平均，但守備是隱憂，施宏明認為這次比賽投打若能發揮的話，目標看能不能打進四強，同組福林和協進實力也都差不多，要看球員臨場表現決定勝負。