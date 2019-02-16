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美媒爆料哈波已經做出決定　最快明後天對外宣布

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳哈波已經決定去哪隊了。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由球星哈波（Bryce Harper）似乎已經有決定了，根據大聯盟報導，他現在正處於尋找新東家的邊緣，意味著近期即將可能做出最後決定，甚至最快明、後天就會有答案。

據電台主持人羅素（Chris Russell）掌握的消息，哈波近期就會下定決心選擇加盟的隊伍，本週他與老婆、經紀人波拉斯（Scott Boras）在家鄉拉斯維加斯討論未來去處，對話過程中提到哈波已經有了大致的想法，經過漫長休賽季，他本人也有了心情慶祝。

有消息人士指出，哈波爭奪戰即將落幕。羅素解釋道：「我沒有具體且百分之百的東西能夠證明，但我常常跟那些人混在一起，所以這是我能夠相信的消息來源，現在他已經有了決定。」

休賽季哈波吸引多支球隊角逐，包括國民、道奇、費城人和巨人等主要競爭者，據《USA Today》記者奈騰格爾（Bob Nightengale）指出，由於哈波不考慮簽短約，巨人預計不是最後選擇。

奈騰格爾表示，目前費城人在哈波爭奪戰處於領先，我認為哈波最終會選擇加盟費城人，除非價碼跟預期差太多，他就有可能選擇去巨人。至於國民和道奇早已經是確定出局。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 哈波
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