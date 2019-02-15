夏洛特明星賽不「skr」　名人賽不見吳亦凡

▲今年名人賽看不到吳亦凡的身影。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

2019年夏洛特明星週將在16日由名人對抗賽揭開序幕，與去年在洛杉磯相比星度黯淡不少，主隊由美國女籃主帥史坦莉（Dawn Staley）領軍還有2002年選秀榜眼威廉斯（Jay Williams）；客隊則由傳奇射手「雷槍」艾倫（Ray Allen）和公鹿老闆拉斯瑞（Marc Lasry）。中國藝人吳亦凡今年沒有受邀出席也中斷了連3年出賽的紀錄。

去年明星賽在洛杉磯主辦，明星週裡的名人賽陣容也是星光熠熠，今年在夏洛特舉辦星度可以說是回歸正常，一隊標配一名前NBA球員，以及多數都是首次受邀參加的名人，去年的名單中有15人有過名人賽經驗，今年只有5人有過經驗，其中曾演過電影《男人行不行》的演員Terrence J有過最多的5次經驗。

夏洛特位於北卡羅來納州，杜克大學也在其中，因此來自北卡的威廉斯順理成章擔任主隊球員；高中畢業於南卡羅來納州的艾倫則擔任本次名人賽客隊球員。

▲威廉斯在新秀賽季過後遭遇車禍斷送職業生涯。（圖／達志影像／美聯社）



這次主隊由威廉斯領銜，他在2002年以榜眼之姿被公牛選中（當年狀元為姚明），經過菜鳥球季後威廉斯在2003年暑假違反規定騎重機出了車禍，下肢嚴重受創除了左腳骨折外左膝十字韌帶也幾乎完全斷裂，經過手術及快2年的復健依舊無法重返賽場，最終這名天份洋溢的後衛僅在NBA賽場留下一季的成績就退出球場，目前擔任ESPN球評。

▲艾倫是歷史三分球王。（圖／達志影像／美聯社）



相較於主隊前NBA球員的坎坷生涯，客隊代表艾倫則是已經在去年入選籃球名人堂，18個賽季入選過10次全明星賽拿到2枚冠軍戒者，身為上個世代優質射手的代表，艾倫生涯總計命中2973顆三分是歷史三分球王。

加拿大籍中國藝人吳亦凡（kris wu），在2016年多倫多明星週首度受邀參加名人賽，接下來紐奧良、洛杉磯名人賽也都是座上嘉賓，不過今年的夏洛特名人賽並不在受邀名單，也終止華人連續3年受邀的紀錄。順帶一提，傳聞吳亦凡在今年的春晚彩排後也遭到棄用。