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佛茲認為被交易到魔術像重生　有傷病從未失去信心

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▲76人隊佛茲上季因傷只打了14場比賽。（圖／達志影像、美聯社）

▲佛茲認為自己去魔術彷彿重獲新生。（圖／達志影像、美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

身為2017年狀元，佛茲(Markelle Fultz)被七六人選中後卻過得非常慘淡，本季一共只打了19場比賽，在費城兩年一共也只打了33場比賽，最終在季中交易時被七六人送去了魔術，15日魔術為佛茲召開了記者會，他也坦言自己來到奧蘭多像重獲新生，並不會因為傷病問題失去信心。

由於有著肩傷問題，佛茲進入聯盟後彷彿失去投籃技能，更多次在罰球時候出現奇怪動作，生涯至今也不斷打打停停，日前七六人就在交易截止日前，將佛茲送去魔術，換來西蒙斯(Jonathon Simmons)以及2020年來自雷霆的首輪籤以及來自騎士的次輪選秀籤。

現在魔術也為佛茲召開記者會，談到自己來到奧蘭多，佛茲感到很興奮，「得知交易後，我感到非常興奮，就像重獲新生一樣，這對於我和家人來說都是件很棒的事情，能夠來到這支球隊又遇到這樣的教練團隊，我真的很開心。」佛茲也坦言，雖然一直以來都有傷病困擾，從來沒有被打倒，「雖然飽受傷病困擾，我從來沒有失去信心和熱愛比賽，我花了很多時間去訓練並恢復到現在的水準，現在只是努力保持健康。」

對於佛茲的加盟，魔術總裁韋特曼(Jeff Weltman)同樣覺得很棒，「很難得有機會得到像佛茲這樣有能力態度又良好的球員，這種情況很少發生，對於魔術而言，這相當美好，我們將會和佛茲一同努力讓他找回自己。」

▲▼佛茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲佛茲在費城2年過得非常慘淡。（圖／達志影像、美聯社）

關鍵字： NBA魔術佛茲
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