美國大兵小心點！　西蒙斯攜手唐西奇帶世界隊來踢館

▲唐西奇、西蒙斯帶領世界隊交手美國隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

NBA全明星週將在16日由年輕世代上演新秀對抗賽，一、二年級生透過世界隊與美國隊來分隊。世界隊陣中由新科新人王澳洲籍西蒙斯（Ben Simmons）領軍，搭配上斯洛維尼亞籍的「天才少年」唐西奇（Luka Doncic），再加上另外8個不同國籍的球員對抗美國大兵。

▲「留級狀元」西蒙斯本季也獲得入選明星賽的殊榮。（圖／達志影像／美聯社）



西蒙斯是2016年狀元郎，不過他在生涯第一個賽季因傷整季報銷，也讓他在去年握有新人王資格並成為產自澳洲的首位新人王，今年不但要帶領世界隊新秀較勁美國隊新秀，他也首度入選全明星正賽，是本屆新秀對抗賽20人中唯一要在明星週裡打好打滿的球員。

▲天才少年唐西奇短短半個賽季打破一堆新秀紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



獨行俠唐西奇在明星賽球迷票選階段獲得超過300萬票的支持，人氣不但遠超一票新秀更直逼聯盟看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James），儘管最終無法入選明星賽正賽成為遺珠，但他依舊會在新秀對抗賽上獻技，打球充滿靈性的唐西奇將聯手世界各地的新秀，證明給球迷看把票投給他是正確的選擇。

▲2018狀元郎艾頓菜鳥年也有著不俗表現。（圖／達志影像／美聯社）



本季新秀鎂光燈全被唐西奇一人搶走，不過太陽狀元郎艾頓（DeAndre Ayton）至今場均也能砍下16.5分、10.5籃板雙十的不俗表現。身為NBA現役唯二的巴哈馬籍球員（另一名是國王希爾德），他也將加入世界聯軍扛起禁區重任。

▲獨行俠看板球星諾威斯基將擔任世界隊教練 。（圖／達志影像／美聯社）



本次世界隊的教練是獨行俠「德佬」諾威斯基（Dirk Nowitzki）。公牛馬卡南（Lauri Markkanen）來自芬蘭同樣有著7呎（213公分）身高；也擅長投射，讓他有著「芬蘭司機」的美名，馬卡南本季場均得分進步到18.5分，身處重建期的公牛，也相當被球隊看中一直被列為「非賣品」。

▲波格丹維奇在去年新秀對抗賽中拿到MVP，今年來挑戰衛冕。（圖／CFP）



去年世界隊以155比124擊潰美國隊，國王塞爾維亞籍波格丹維奇（Bogdan Bogdanovic）轟下26分拿到MVP，今年他再披上世界隊戰袍，將與上述球員外加，暴龍英國籍阿努諾比（OG Anunoby）、快艇加拿大籍亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、籃網拉脫維亞籍庫魯斯（Rodions Kurucs）、灰狼奈及利亞籍奧克基（Josh Okogie）以及騎士土耳其籍奧斯曼（Cedi Osman）並肩作戰。

其中暴龍阿努諾比；騎士奧斯曼雖然都是二年級生，不過他倆在新秀賽季沒有受邀參加新秀對抗賽，但在本季迎來成長後雙雙入選世界隊名單中。2019新秀對抗賽將在台灣時間16日早上10點正式開打。