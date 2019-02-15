亞洲唯一48小時場地賽13國參賽　台北超馬15日午後登場

▲ 2019台北超馬15日午後登場。（圖／中華超馬協會提供，下同）

體育中心／綜合報導

2019台北超級馬拉松，將於15日在花博新生公園開跑，本賽事是亞洲唯一48小時場地賽，吸引日本、大陸等各國跑者來台共襄盛舉，以及台灣超馬好手黃筱純、汪道遠、楊皇蘭、曾哲信等人，希望齊聚眾多好手讓賽事成績順利達標。

各國跑者包括來自日本知名跑者前世界紀錄保持人稲垣寿美惠、大滝雅之、沖山健司、梅澤功、堀竜麿，以及來自大陸蘭福生、徐揚、欒開雲等外籍跑者皆已陸續抵台，希望在金豬年升級成為世界唯一的48小時金牌賽事！

今年一共規劃五種賽程九個組別：超馬賽48小時、24小時、12小時、6小時，還有5小時接力賽，總共近800人參賽。參賽者來自全世界4大洲13個國家，亞洲與大洋洲地區有日本、大陸、香港、馬來西亞、亞塞拜然、印度、新加坡、澳洲；美洲有加拿大和美國；歐洲則有匈牙利，英國。

本賽事是有史以來參加地區分布最廣、參賽人數最多的一次，其中76位外籍跑者中更有多位是世界級高手，實力堅強！超馬賽事中場地的計距賽最能展現超馬運動的精神，這種勇敢挑戰與堅持到底的運動精神常感動無數的觀眾。而和一起參賽的跑者間彼此的鼓勵與陪伴，跨越國籍、種族、政治、性別的界線，建立起人與人間珍貴的友誼，完全體現人類運動的精髓。

目前國內48小時男子紀錄為李芳吉380.801公里，女子紀錄則為黃筱純353.054公里，兩人分別在2016與2018年本場賽事創下個人最佳並達到國際級成績水準！而24小時記錄男子最佳紀錄為陳俊彥於2003東吳超馬創下的244.835公里，此紀錄已高掛15年，至今無人突破。

女子紀錄則是周玲君在杭州超馬突破的225.267公里。本賽事舉辦以來提供超馬跑者彼此良性競爭與切磋的平台，每年都能更在亞洲好手的激勵下，提升國內超馬成績紀錄。

這場比賽已連續多年獲得IAU銀牌賽事標籤，期待今年跑者在工作人員、志工、觀眾、特別是漸凍人協會成員的鼓勵下，跑出佳績，大會已準備好禁藥檢測措施，如果有五位達到國際級成績（男360公里；女330公里），就能順利申請IAU認證成世界唯一的48小時金牌賽事。