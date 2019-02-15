走出低潮戰日本8局9K封鎖　中華女壘主投林盈馨自認還不夠

▲中華女壘主投林盈馨。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／高雄報導

去年一度陷入低潮、找不到投球感覺的中華女壘主投林盈馨，今年可說是煥然一新，在澳洲亞太盃對上日本，延長8局送出9K無失分以1比0助隊奪勝，表現神勇受到總教練楊賢銘讚賞，不過林盈馨認為自己還不夠穩定、不夠踏實，「當然我會比較有信心，但我覺得自己還可以更好。」

林盈馨是目前中華女壘主戰投手，不僅控球穩定，球速也能飆到100公里，但去年8月參與日本世錦賽時，卻意外難找到感覺，僅在預賽第二戰面對紐西蘭時送出8K封鎖對手，接下來的表現卻失常，讓中華隊一度出現投手調配上的困難。

來到雅加達亞運，林盈馨也難找回狀態，首戰面對南韓時，對首名打者就投出四壞球，接著對第2名打者再投1個壞球，就遭到楊賢銘換下場，後來也沒什麼機會再上場，不過中華女壘最終仍拿下銀牌。

▲林盈馨去年一度陷入低潮。（圖／記者李毓康攝）



談及自己當時遇到的情況，林盈馨表示其實世錦賽前就已經沒有投手教練在旁協助，自己又有傷在身，心態上也很急著想回到球場，沒發現動作早已出現問題，日積月累後反而更難找回手感，「後來新的教練吳佳燕教練加入後，就要我從最基本的動作開始練，才慢慢找回感覺。」

林盈馨說，前奧運國手吳佳燕加入中華隊後，積極了解投手，也會針對每個投手去做加強，「可能因為她也曾是投手，身上有很多值得我去學習的東西，而且她總是會帶頭做，也會激勵我們更加積極。」

亞太盃能夠完封壓制日本，林盈馨坦言，因為自己穩定性不夠，所以只能更加專注在每顆球上，「當然經過這樣的比賽，讓我未來對日本會更有信心，不過我現在還覺得不踏實，擔心可能會再發生一次之前的事，雖然目前狀況好很多，但我覺得自己應該可以更好。」