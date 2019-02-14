國泰金控要你NBA神預測　送你前進美國

▲ 國泰x NBA「神預測、中大獎」活動網站精心準備超過一萬份得獎機會，年度積分前三名都能直接與NBA球星近距離互動，冠軍還能贏得台灣－美國雙人來回機票。（圖／國泰金控提供）



體育中心／綜合報導

眾星雲集的NBA明星賽即將在2月熱鬧開打，國泰金控為NBA官方合作夥伴，今（2019）年攜手打造「神預測、中大獎」賽事預測網站，從明星賽起一路至6月中總冠軍賽結束，每日提供一場賽事讓NBA粉絲展現神預測能力，證明自己才是真東方神秘力量。「神預測、中大獎」網站即日起正式上線，只要你敢神預測，國泰金控就提供超過萬份獎項讓你中大獎！賽季預測積分前三名還有機會贏得台灣－美國雙人來回機票，並與NBA球星近距離互動！

NBA明星賽打頭陣 國泰金控號召球迷猜起來

由國泰金控與NBA為球迷量身設計的「神預測、中大獎」網站，首週預測賽事就是賽前熱身的三分球大賽、灌籃大賽，以及眾所矚目的全明星賽。端看Stephen Curry與Seth Curry的親兄弟鬩牆誰能拿下三分球冠軍，或是由號稱希臘怪物Giannis Antetokounmpo與小皇帝LeBron James分別領軍的明星艦隊誰能贏得勝利。無論你自稱章魚哥或是預測冥燈，國泰金控號召全台球迷一同參與，不怕你超神，只怕你不來預測！

破萬份獎項週週抽、月月抽 前往美國不是夢

「神預測、中大獎」網站即日起正式上線，直到NBA總冠軍賽結束為止，凡遇比賽日皆提供一場賽事給球迷預測，帶著手機、電腦或平板，到哪都能輕鬆預測、贏得大獎。為回饋球迷，國泰金控精心準備超過一萬份得獎機會，年度積分前三名不僅都能直接與NBA球星近距離互動，還可分別贏得台灣－美國雙人來回機票、NBA Store兩萬元購物金或客製化NBA冠軍椅。此外，只要參與預測，每週與每月都有機會抽中7-11禮券、運動產品禮券與NBA官方神秘大獎。更多預測規則與獎品項目，請上「神預測、中大獎」網站：https://nba.udn.com/Cathay_gameoftheday/。

「國泰NBA3x」即將開放報名 在NBA球季陪你秀一波球技

除了與美國NBA同步的「神預測、中大獎」網站之外，台灣年度最盛大激烈的三對三籃球賽事之一「國泰NBA3x」，也即將於今年三月份起開放報名。國泰NBA Youth Madness 自去年正式更名為國泰NBA3x，今年延續歷久彌新的NBA熱潮，不論是明星賽、季後賽、總冠軍賽，或是台灣年輕人最熱愛的三對三鬥牛，國泰金控持續提供台灣籃球迷最原汁原味的NBA體驗。「國泰NBA3x」報名相關資訊，敬請關注官方粉絲頁：www.facebook.com/NBA3xTW/。