打進奧運！中職組中華隊最強後勤　啟動12強情蒐3月赴日　

▲馮勝賢。（圖／記者李毓康攝）

記者歐建智／台北報導

世界12強棒球賽預賽分組確定，中華隊與日本、波多黎各與委內瑞拉同組，中華職棒負責中華隊組訓賽，秘書長馮勝賢表示，將會組成最強後勤部隊，年初已開始規劃情蒐，3月先去日本看日本與墨西哥對抗賽，7月泛美運動會開始啟動大規模情蒐。

12強棒球賽攸關2020年東京奧運參賽資格，中華、韓國與澳洲的名次較佳者取得奧運資格，中華隊以先打進12強最後6強為目標，有利拿到奧運資格，因此必須在預賽對日本、波多黎各與委內瑞拉取勝。

中華隊組訓由中華職棒負責，秘書長馮勝賢表示，年初已開始規劃情蒐作業，本周會跟體育署報備，體育署也很支持情蒐，要組成最強中華隊就要有最強的後勤部隊。

馮勝賢表示，3月起情蒐小組裡有常設1位教練及2位分析師，3月9日、10日在日本進行的日本與墨西哥對抗賽，就會派人去情蒐，之後7月的泛美運動會再啟動大規模情蒐，了解美洲球隊的實力，12強期間再去情蒐另外2組球隊。

他表示，13日也跟4支球隊談過，選秀會之後徵調各隊球探進行情蒐，也會整合國際球探蒐集球隊資訊、球員名單等，利用各種支援蒐集資料。

由於委內瑞拉並未報名打泛美運動會，如何進行情蒐？馮勝賢表示，會透過各種節道，購買影片及實際用得到的資訊，尋求各種資源，聯盟國際組也在墨西哥開會，慢慢進行整合。

除此之外，針對旅外球員的狀況掌握也是情蒐範圍，馮勝賢表示，情蒐小組也追蹤旅外選手近況，提供最明確狀況給教練團。