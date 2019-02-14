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金塊湯瑪斯相隔328天復出　詹皇：歡迎我兄弟歸來

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▲▼金塊湯瑪斯（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊湯瑪斯睽違328天後首度復出投進關鍵逆轉三分（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

金塊小刺客湯瑪斯（Isaiah Thomas）14日在睽違臀部傷勢328天後首度復出對戰國王，賽前湖人球星詹姆斯（LeBron James）也推特發文歡迎他重新回到場上。他此役上場13分鐘繳出8分、2助攻，第三節更連轟關鍵2顆三分球率隊逆轉一吐前三節落後怨氣，終場金塊也以120比118擊敗國王。

湯瑪斯近3季因臀部傷勢使他命運多舛，儘管在2016年賽季於塞爾提克在季後賽打出史詩級戰役使他一度有MVP呼聲，但當時帶傷上陣情況下使他傷勢更嚴重，賽季結束後就遭塞爾提克交易至騎士，隨後也被送至湖人，而他在本季季出重回前國王恩師教頭馬龍（Mike Malone）懷抱並以底薪加盟丹佛金塊。

▲金塊湯瑪斯復出首秀拿下8分、2助攻（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

此役湯瑪斯睽違328天後首度上場，賽前湖人球星詹姆斯即在推特發文表示，「歡迎回來我的兄弟，很開心看到你回到場上。」湯瑪斯前東家塞爾提克總教練與隊友也替感到興奮，前教頭史蒂文斯（Brad Stevens）表示，「我等不及看他這場比賽的影片了！」前隊友霍佛德（Al Horford）也表示，「我替他感到開心，我非常尊敬他的意志力，希望他能打得很棒。」

湯瑪斯此役上場上場13分鐘繳出8分、2助攻，他在第三節2分鐘時投進復出後首顆三分將分差追平，剩餘1分鐘時他再度投進三分球率金塊一舉打破前三節落後氣勢並反超比分，金塊第四節就展現韌性不斷與國王拉鋸，終場更在約基奇關鍵補籃絕殺下擊敗國王。

▲▼金塊湯瑪斯。（圖／路透）

▲金塊湯瑪斯第三節關鍵三分率隊逆轉國王。（圖／路透）

湯瑪斯在，「這時刻真的很棒，在經歷這麼多後終於回到場上做我自己熱愛的事情，我本來還沒想到會打這麼久，真的很開心能夠再打球，我現在感覺很棒。」

湯瑪斯對近季傷痛問題感到苦惱，14日才是他睽違328天後第一次上場比賽，但他並不擔心球隊融入的問題，認為他已達上場可直接給球隊幫助的狀態。金塊目前戰績以39勝18敗排名西區第2僅次金州勇士，湯瑪斯的回歸也讓金塊在季後賽席位上能夠更加穩固。

關鍵字： 金塊湯瑪斯國王NBA
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