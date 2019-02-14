中華12強戰波多黎各很難贏　 前一勝2011年陳冠宇壓制

▲經典賽波多黎各。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊預賽跟日本、波多黎各及委內瑞拉同組，而從1972年起世界盃、洲際賽、奧運及12強比賽，中華隊對戰波多黎各18場比賽取得7勝，最近一勝是2011年世界盃，靠陳冠宇好投擊敗波多黎各。

中華隊與波多黎各交手次數很多，1972年世界盃、1973年洲際盃與1973年世界盃都是輸球，1974年與1976年世界盃都獲勝，1977年洲際盃對戰2次都輸，直到1984年世界盃才又碰頭贏球，1986年世界盃再獲勝。

1988年世界盃與該年奧運，中華隊都不敵波多黎各，1989年洲際盃獲勝，1990年世界盃落敗，1992年奧運棒球賽在郭李建夫領軍之下，以10比1大勝，不過2005年及2009年世界盃又輸。

2011年世界盃棒球賽，中華隊在先發投手陳冠宇（目前日職羅德投手）投5.2局飆出6次三振、只被3支安打，只有失1分的好表現，加上陽冠威在第二局轟出2分砲，接替陳冠宇上場的羅錦龍與陽耀勳也都順利守成，中華隊以3比1贏球搶下該年世界盃的第一勝。

2015年12強賽中華隊預賽與波多黎各同組，預賽最後一場交手，贏球闖進複賽，該役郭俊麟先發8局投出10次三振，林智勝轟出陽春砲，打完9局1比1平手進入突破僵局，11局兩隊都拿下2分，中華隊12局上拿1分，12局下潘威倫遭轟再見滿貫全壘打，終場中華隊4比7輸球。