12強賽！中華國際賽戰委內瑞拉僅2勝　2016年U23提前大勝

▲2017經典賽委內瑞拉。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊預賽跟日本、委內瑞拉與波多黎各同組，中華隊在1977年起的洲際盃、世界盃、U21及U23的比賽，與委內瑞拉交手8場，中華隊取得2勝6敗的劣勢。

委內瑞拉目前世界排名11，在大聯盟有許多好手，中華隊在1977年洲際賽對戰委內瑞拉以1比3落敗，1986年世界盃以4比5輸，1990年世界盃在郭李建夫投球之下，以5比1擊敗委內瑞拉。

接下來2002年洲際盃棒球賽在古巴舉行，中華隊在複賽以1比7輸委內瑞拉。2009年世界盃中華隊與委內瑞拉對戰2次，8強複賽以4比6敗戰，7、8名排名賽再以3比6輸球。

之後直到2016年首屆U23世界盃在墨西哥舉辦，中華隊在排名賽時對上委內瑞拉，在7局提前以10比0贏球，這是中華隊近幾年唯一一次大勝委內瑞拉，這一場比賽的勝投是廖乙忠，目前是中信兄弟球員。

去年2018年U23世界盃在哥倫比賽舉行，中華隊在複賽第3戰碰上委內瑞拉，打完3局以3比0領先，但在7局下被扳平，8局下委內瑞拉利用中華隊二壘手失誤上壘，再利用Yoel Romero打出二壘安打，逆轉超前中華隊，中華隊就以3比4落敗。