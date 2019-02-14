運動雲

> >

12強賽！中華國際賽戰委內瑞拉僅2勝　2016年U23提前大勝

ETtoday運動雲

2017經典賽八強，美國4:2擊敗委內瑞拉,Rougned Odor。（圖／路透社）

▲2017經典賽委內瑞拉。（圖／路透社）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽中華隊預賽跟日本、委內瑞拉與波多黎各同組，中華隊在1977年起的洲際盃、世界盃、U21及U23的比賽，與委內瑞拉交手8場，中華隊取得2勝6敗的劣勢。

委內瑞拉目前世界排名11，在大聯盟有許多好手，中華隊在1977年洲際賽對戰委內瑞拉以1比3落敗，1986年世界盃以4比5輸，1990年世界盃在郭李建夫投球之下，以5比1擊敗委內瑞拉。

接下來2002年洲際盃棒球賽在古巴舉行，中華隊在複賽以1比7輸委內瑞拉。2009年世界盃中華隊與委內瑞拉對戰2次，8強複賽以4比6敗戰，7、8名排名賽再以3比6輸球。

之後直到2016年首屆U23世界盃在墨西哥舉辦，中華隊在排名賽時對上委內瑞拉，在7局提前以10比0贏球，這是中華隊近幾年唯一一次大勝委內瑞拉，這一場比賽的勝投是廖乙忠，目前是中信兄弟球員。

去年2018年U23世界盃在哥倫比賽舉行，中華隊在複賽第3戰碰上委內瑞拉，打完3局以3比0領先，但在7局下被扳平，8局下委內瑞拉利用中華隊二壘手失誤上壘，再利用Yoel Romero打出二壘安打，逆轉超前中華隊，中華隊就以3比4落敗。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

墨西哥人帶路直擊當地最大「紅燈區」【秀煜 Show YoU】

熱門新聞

影／12強分組確定！中華、日本、委內瑞拉、波多黎各B組激戰

12強賽中華隊在死亡之組　韓國、澳洲同組先廝殺

分進B組堪稱死亡之組！還要戰日本　中華隊12強場場艱辛

美版赤木晴子兼具球技顏值　17歲范麗絲花式運球有如厄文

手指脫臼「黏一起」照打還灌籃　湯神：我高中是四分衛

中職／投球變得不快樂　劉昱言當兵轉換心情

讀者回應

﻿

最新新聞

1中華12強戰波國難贏　 前一勝11年陳冠宇壓制

2大陸7旅美小將參加春訓史上新高

3林書豪加暴龍「台式」林來瘋再起

4失望說惹議日奧運大臣道歉拒下台

5洋基艾斯柏瑞足底筋膜炎缺席春訓

熱門新聞

1中華隊12強戰日本、委內瑞拉、波多黎各

212強賽中華隊死亡之組　韓、澳先廝殺

3中華隊12強分進B組死亡之組

4美版赤木晴子范麗絲成冠軍常客

5手指脫臼照灌籃　湯神：高中是四分衛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366