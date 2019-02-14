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12強賽中華隊在死亡之組　韓國、澳洲同組先廝殺

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12強棒球賽-陽岱鋼全壘打（圖／記者黃克翔攝）

▲第一屆12強棒球賽。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強棒球賽預賽分組確定，由於12強賽將產生美洲區及亞太區各1個2020年東京奧運資格，中華隊最好是打進複賽才有較大機會取得奧運資格，韓國與澳洲預賽分在同一組，預賽就會先大戰一場。

12強棒球賽攸關2020東京奧運參賽權，日本為主辦國，確定有奧運參賽權，而12強賽將產生美洲區、亞太區各1席奧運參賽權，中華隊必須排名優於韓國、澳洲，才能順利取得亞太區資格。

中華隊預賽分組與日本、委內瑞拉、波多黎各同組，日本已確定有奧運資格，但為12強賽複賽、決賽主辦國，有著奪冠的壓力，因此不會鬆手。

與中華隊同組的另2隊委內瑞拉、波多黎各是中南美洲球隊，他們也要爭美洲一席的位置，中華隊未必有取勝優勢，但因美洲除了12強賽之外，還有美洲資格賽可以取得奧運資格，委內瑞拉、波多黎各或會把重點放在美洲資格賽。

由於預賽分組來看，中華隊算是在死亡之組，但若打進12強複賽，就有利取得奧運資格。韓國與澳洲必須先激戰，都不利於打進複賽。

韓國、澳洲與古巴、加拿大同一組，韓國與澳洲爭亞太組席次，先在預賽對戰，或有可能只有一隊闖進複賽，而且面對的對手古巴、加拿大實力都是不好惹，如果韓國、澳洲都無法取得分組前2名，就是中華隊的利多，

由於預賽分組來看，對中華隊打進12強複賽，甚至是取得奧運資格，算是有利的位置，韓國與澳洲必須先激戰，都不利於打進複賽。

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