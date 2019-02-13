中職／投球變得不快樂　劉昱言當兵轉換心情



▲劉昱言。（圖／Lamigo桃猿提供）

記者陳立勳／嘉義報導

Lamigo桃猿左投劉昱言去年整季沒上一軍，球季沒打完劉昱言選擇先去服役，他認為當兵這段時間對自己幫助很大。

2016、2017年劉昱言累積一軍出賽4場，僅投7.1局，去年沒在一軍出賽，二軍出賽8場，有5場先發，吞3敗，投15.1局，防禦率15.60，WHIP值2.87。

去年整季表現不太理想，劉昱言去年9月先去當4個月大頭兵，直到今年1月份退伍，劉昱言表示，當兵這段時間當成心情轉換，那段時間其實幫助蠻大，去年投不好的時候有點求好心切，一直在想到底是為什麼，雖然教練認為沒有太大問題，但自己卻一直在心裡糾結，投起來綁手綁腳，打棒球以來沒有這種不開心的感覺，不知道怎麼投球，感覺很煎熬。

劉昱言表示，當兵4個月裡面沒有多餘時間想太多，因此每當軍中放假抽空去投球，心態慢慢調適回來，退伍後加入春訓，他認為既然進度比較晚，就是按照節奏來，重點是開季之後，一步一步來，以前心態都是很想趕快上一軍，但反而忽略掉一些東西，如今先把階段性任務做好，今年可以完整出賽，不要像去年感覺沒進步，有出賽至少知道缺失在哪裡，今年在投手教練協助下做些改變，包括調整投球節奏與前導手的修正。