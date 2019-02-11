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台北超級馬15至17日開跑　本周末金門馬、高雄馬接連登場

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▲2018台北超級馬拉松，日本跑者今年共有24位來台參賽。（圖／超馬協會提供）

▲圖為2018台北超級馬拉松，共有24位日本跑者來台參賽。（圖／超馬協會提供）

記者謝孟儒／綜合報導

農曆新年後的第一周，各地就有多場馬拉松盛事開跑，先是有2019台北超級馬拉松15至17日在台北市花博公園新生園區登場、周六日（16、17日）則是有2019 Mizuno 高雄國際馬拉松、以及2019金門戰地馬拉松接連展開，可說是相當熱鬧！

2019台北超級馬拉松邁入第七年，本屆從15至17日在台北市花博公園新生園區開跑，該賽事為2019東吳24H超馬指定選拔賽事，共分為個人48H／24H、個人12H／6H以及接力5H， 這場賽事具有國際超馬IAU銀牌標籤認可，開放民眾跑者自由報名參加挑戰，也是北臺灣唯一一場免審查門檻的24小時賽。

▼2018金門馬拉松。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲▼2018金門馬拉松。（圖／記者潘泓鈺攝）

緊接著登場的是2019金門戰地馬拉松，16、17日於國立金門大學舉行，競賽組限8000人及健康5公里休閒組限11000人，特別的是，將由國軍以吉普車做為賽道前導車，如果跑不完被關門，還有軍用卡車做為選手殿後收容車。此外本次活動更有超高顏值的「中國十佳馬拉松跑團」擔任最吸睛的配速員，幫助跑者再創佳績。

第十屆 2019 Mizuno 高雄國際馬拉松則是17日在高雄國家體育場開跑，今年將有18個在地跑團、團體近千名補給志工為跑者服務，特別的是，全馬跑者可在補給站吃到饕客最愛的烏魚子以及尚青的海鮮料理，今年蚵寮國中出動6位電音三太子、蚵寮國小鼓陣，也是馬拉松結合城市行銷的指標賽事。

▼高雄國際馬拉松。（圖／高雄市運動局提供）

▲▼高雄國際馬拉松。（圖／高雄市運動局提供）

關鍵字： 台北超級馬高雄馬金門馬
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