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達比修有傷後牛棚飆速150　新球季增加信心

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▲▼ ▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

正在尋求復出的達比修有，11日（台灣時間）在春訓基地練投，除了直球之外還嘗試了曲球、滑球、變速球，把各個球種都投過一遍，而且認為比去年春訓狀況還好。

達比修有在自主訓練時就曾進牛棚練投，這是第2次來到春訓基地的牛棚練投，頂著3度的氣溫，他仍穿著短袖、短褲現身。達比修有最快飆出93英里（約150公里）的球速，他透露「看到這樣的數字變得更有自信了。」

達比修有去年轉戰小熊第一個球季，5月下旬右臂三頭肌腱發炎進到傷兵名單，經過復健之後實戰復出，但沒有好轉，9月動手肘鏡關節清創手術，春訓起步比其他先發投手好要早，很快就進牛棚。

不但練投還用新儀器測量，達比修有透露，「我們正在觀察轉速和球速，並比較去年春訓和現在的情況，去年88英里，今年則是91至92英里，所以我的速度有所增加。」他也提到，「我的身體感覺比去年好，狀況也很不錯，我有自信。」

相較於去年剛加入新球隊較生疏，達比修有今年跟隊友互動更多了，他透露，「去年我不認識任何人。我覺得有寂寞，但今年認識了很多人，我覺得來到這個地方讓我更放鬆。」他對於去年無法幫助小熊隊感到遺憾，也期待自己能有所貢獻。

▲▼ ▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

▲達比修有。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 達比修有小熊
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