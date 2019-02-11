亞足賽奪冠卡達FIFA排名狂衝38位排55　中華男足維持124名

▲亞洲盃卡達奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

剛剛結束的亞足聯亞洲盃，卡達可說是大黑馬一路挺進決賽擊敗四屆冠軍的日本，不但勇奪隊史首座冠軍，在最新一期的FIFA世界排名中，更從原本的93名狂衝至第55名，上屆亞洲盃冠軍的澳洲在本屆則是8強止步，排名下降一位來到42名。

根據最新的FIFA排名，亞洲國家部分，前21個國家都有進入本屆亞洲盃小組賽，其中亞洲第一名仍是伊朗，名次上升7位排在第22，日本以27名排在伊朗之後，日本本屆雖無緣創下隊史的第五座冠軍，名次仍爬升了23位，意外在8強止步的南韓，也上升15位排在第38。

▼亞洲盃，日本不敵卡達 。（圖／達志影像／美聯社）

多數國家的名次都有上升，地主阿聯酋四強止步，名次也爬升12位來到第67名，不過其中狂衝最多的還是卡達，一路從小組賽打上來一球未失的好成績，直到決賽才被日本南野拓實攻進唯一一球，但靠著強大的進攻能力，以3比1擊敗日本，不但首闖決賽就奪冠。

也讓卡達的FIFA排名，從原本的93名狂衝至第55名，連續上升了38位，不過小組賽遭血洗的朝鮮則是連掉12名排在第121，至於中華男足本屆無緣進入亞洲盃決賽圈，因此排名維持在124。

▼ 東亞盃,中華男足。（圖／記者謝孟儒攝）