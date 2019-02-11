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水手想兜售強打恩卡納西　光芒、太空人沒興趣

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▲▼印地安人，恩卡納辛（eswin encarnacion）。（圖／達志影像／美聯社）

▲恩卡納西。（圖／達志影像／美聯社）

記者張克銘／綜合報導

前印地安人強打恩卡納西(Edwin Encarnacion)，在2018年末的三分交易中來到水手，不過水手似乎不想留他，但市場詢問了一圈，大多球隊對恩卡納西沒太多興趣。

水手今年休賽季兜售自家球星，正式邁入漫長重建期，台北時間14日冬季會議最後一天，水手總管迪波托（Jerry Dipoto）與印地安人、光芒談定3方交易，將桑塔納（Carlos Santana）送到印地安人，換回重砲手恩卡納辛。

不過顯然水手並不想留恩卡納西，在一場都還沒打的情況下，依然聆聽各隊報價，但顯然大多數球隊對恩卡納西沒有太多興趣，即便水手表明願意負擔一部分薪水，但像光芒、太空人始終都興趣缺缺，而如今春訓要開始，恩卡納西依然待在水手隊。

但水手總管迪波托依然想把恩卡納西交易出去，目前預計恩卡納西還是會出現在開幕日球隊名單中，但總管迪波托不排除有任何交易的可能性。

35歲的恩卡納辛過去3度入選明星賽，在離開效8年的藍鳥之後轉戰印地安人。2018年球季137場出賽，打擊三圍.246/.336/.474，擊出32支全壘打和107分打點，過去7年來平均每季有38轟的實力。
 

關鍵字： 水手恩卡納西光芒
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